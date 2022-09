Une quarantaine de joueurs à la 1re édition de la Coupe Côté Optique

Le président du Grand Chalon a tenu sa promesse dès le lendemain en assistant à celle d’une nouvelle compétition : la coupe Côté Optique.

Evoquant le devenir du golf à Chalon, le président Martin a confié « Le golf est à la fois un outil de plaisir et d’attractivité touristique et économique ». L’élu a indiqué que le Grand Chalon avait entrepris avec l’AS Golf un important travail de réflexion sur les nouveaux objectifs à se donner, et plus particulièrement sur les nouvelles échéances climatiques à tenir compte.

Des visiteurs au top

Ils sont venus, ils ont combattu, ils ont vaincu... Ils, ce sont Paul Evans et Pierre Perroy, les deux représentants du Golf de Rochefort, auteurs d’un parcours retour tonitruant, et qui ont pris le meilleur sur Emmanuelle Gerhart, la pro du club, associée à son mari Jean. La troisième place est revenue à Renaud Boucharlat et Annie Poinard. Au final, quarante-trois joueurs, dont plusieurs de l’extérieur, ont été classés. Pas mal pour une première édition, surtout par les temps qui courent.

Les différents lauréats ont été récompensés par Pauline Clerc, responsable du magasin Côté Optique de Chalon, situé au 2 Grande Rue, et par sa jeune et sympathique équipe, qui a œuvré tout au long de la journée avec compétence pour la plus grande satisfaction des participants.

Pour terminer cette remise de prix, à laquelle était associé le Domaine Bouthenet-Clerc de Cheilly-les-Maranges, un buffet, préparé par l’Hostellerie Bourguignonne de Verdun-sur-le-Doubs, était proposé à l’appréciation des golfeurs présents.

Les résultats

Brut : 1. Paul Evans (Rochefort) - Pierre Perroy (Rochefort) 42, 2. Emmanuelle Gerhart (PGA France) - Jean Gerhart (Chalon) 38.

Net : 1. Annie Poinard (Chalon) - Renaud Boucharlat (Chalon) 46, 2. Richard Rothblez (Chalon) - Sébastien Pourette (Chalon) 45, 3. Paul Evans (Rochefort) - Pierre Perroy (Rochefort) 44, 4. Corentin Besse (Chalon) - Maxime Besse (Avoise) 42, 5. Yann Morland (Chalon) - Pierre Denis (Chalon) 42, 6. Philippe Landrot (Chalon) - Philippe Marc (Chalon) 42.

Gabriel-Henri THEULOT