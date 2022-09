Des visites et animations pour les petits et les grands seront proposées à foison, tant par le service Animation du Patrimoine que par le service des Espaces Verts ou encore la Direction du Développement Durable, dans le mesure où ces 39es Journées européennes du Patrimoine prendront cette année pour thème le « Patrimoine durable ». Le patrimoine naturel sera donc célébré, au même titre que le patrimoine culturel, tant les deux sont importants et interdépendants.

Cet évènement offrira l’occasion de découvrir ou redécouvrir des lieux rarement ouverts au public. Vous pourrez ainsi visiter la caserne de la Compagnie républicaine de Sécurité n°43, installée dans l’ancien couvent des Cordeliers sur l’île Saint-Laurent, la Base Pétrolière InterArmées ou encore le temple de l’Église réformée… Vous pourrez même retrouver, pour une visite animée, l’association Les Rondes de nuit, dont les membres ont élu domicile au théâtre Piccolo ! Autant d’opportunités de rencontrer des hommes et des femmes qui oeuvrent toute l’année à la préservation et à la connaissance de notre patrimoine !

Enfin, ces journées vous permettront de revenir vers des institutions ou des monuments phares de notre ville. Le musée Niépce, qui fête cette année ses 50 ans, vous accueillera avec ses expositions et de nombreuses animations et rencontres. Au musée Denon, vous pourrez admirer l’exposition « Des épées pour la Saône ? » et assister à la reconstitution d’un atelier de métallurgiste de l’âge du Bronze. L’hôtel de ville ouvrira bien sûr ses portes (avec la maquette Chalon en 1500 à ne surtout pas manquer), ainsi que la magnifique salle d’études de la bibliothèque. Enfin, la cathédrale Saint-Vincent et son cloître se dévoileront pour des visites libres ou guidées.

Cette année, l’événement met en lumière le patrimoine naturel et durable, retrouvez ci-dessous une brève sélection des visites inspirées par ce thème.

L’intégralité du programme est consultable sur chalon.fr.



Quai des plantes

Partez à l’aventure en famille ou entre amis, à la recherche de la flore urbaine au cours d’un jeu entre escape game et chasse au trésor. Après quelques précisions introductives, vous pourrez effectuer en autonomie le parcours tracé au cœur de la ville.

Samedi et dimanche de 9h à 19h

À partir de 6 ans

Durée : 1h30 à 2h

RDV : Espace Patrimoine, 24 quai des Messageries

Les serres municipales

À Saint-Jean-des-Vignes, quartier autrefois reconnu pour la qualité de ses cultures maraichères, elles sont l’un des secrets les mieux gardés de la collectivité. Sur un terrain de plus de deux hectares à l’abri des regards, quatre serres abritent les plantes, arbustes et fleurs qui embellissent Chalon tout au long des quatre saisons. Venez arpenter ces espaces de production et échanger avec les mains vertes du service des Espaces Verts.

Samedi et dimanche à 14h15 et 16h30

Durée : 1h30

RDV : indiqué lors de la réservation obligatoire au 03 85 43 10 43

Des arbres et des quais

Les bords de Saône ont toujours été des endroits de rencontres et de promenades mais également des espaces naturels où s’épanouissent paisiblement la faune et la flore locales. Points de jonction entre la ville et sa rivière, les bords de Saône ont une histoire et une actualité fascinantes. Avec la complicité du directeur du service des Espaces Verts, appréciez la diversité de ce patrimoine végétal.

Samedi à 15h

Durée : 1h30

RDV : indiqué lors de la réservation obligatoire au 03 85 43 10 43

Découverte sensible du cloître

Par le jeu de l’observation, vous serez acteur d’une plongée dans les images du Moyen Âge. Êtes-vous prêts à vous retrouver nez-à-nez avec d’étonnantes figures ? Nous chercherons ensemble ces personnages sympathiques ou grimaçants et ces animaux qui nous sont si familiers. Inspirés par la richesse des sculptures conservées dans ce lieu, vous pourrez réaliser vos propres images.

Dimanche à 10h et 11h, pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents

Dimanche de 14h30 à 17h30, en continu pour les enfants de 6 à 18 ans et leurs parents

Durée : 45 minutes

RDV : cloître Saint-Vincent, place du Cloître



Raconte-moi l’eau à Chalon-sur-Saône

Suivez un parcours qui chemine de la place de Beaune à l’île Saint-Laurent, en passant par la rue Boichot et le quai Gambetta. Vous pourrez vous intéresser à l’approvisionnement en eau, aux caprices de la Saône, au pont des Chavannes, pour finir le long de la Saône et observer la végétation des rives. Activités adaptées aux enfants de 8 à 12 ans. Munissez-vous d’un crayon !

Samedi et dimanche de 9h à 19h

RDV : Espace Patrimoine, 24 quai des Messageries

Atelier de métallurgiste

En lien avec l’exposition « Des épées pour la Saône ? », l’association Ermina reconstituera un atelier d’artisan bronzier comme il y a 4 000 ans en illustrant les différentes étapes de la chaîne opératoire (construction du foyer, concassage et tri du minerai, réduction, coulée d’objets). Assistez à ces démonstrations de coulée de bronze et échangez avec les archéologues et chercheurs sur les résultats de leurs expérimentations.

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30