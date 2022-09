Saône-et-Loire : un spectacle de dressage sur fond des écuries royales… Le patrimoine du château de La Guiche se dévoile ce week-end

Les amoureux des chevaux et de l’art équestre ne pourront pas passer à côté. À l’occasion des Journées du Patrimoine les 17 et 18 septembre, les écuries monumentales du XVIIe siècle, trésor du domaine Chaumont-Laguiche, seront le décor d’un spectacle équestre envoûtant.

Quel lien y a-t-il entre Léonard de Vinci et le domaine Chaumont-Laguiche ?

Pour le savoir, direction Saint-Bonnet-de-Joux, entre Cluny et Paray-Le-Monial, où vous accueille la propriétaire des lieux : Anne de Laguiche.

Fait assez rare pour être souligné, le château de Chaumont-Laguiche appartient à la même famille depuis le XVIe siècle. Originaire de Bourgogne, la famille de Laguiche (autrefois de La Guiche), d’extraction médiévale, est issue de la noblesse française.

La transmission du patrimoine : un devoir de mémoire ?

Anne de Laguiche nous éclaire sur cette rareté : « Aujourd’hui, très peu de familles gardent le château de leurs ancêtres. Un château était autrefois conçu pour accueillir trois générations et la domesticité, ça faisait beaucoup de monde. Pendant les vacances, il était le lieu de villégiature où se réunissaient toutes les branches de la famille. On y recevait beaucoup. Or, de nos jours, on ne passe plus ses vacances en famille, mais avec des amis, et souvent à l’étranger. Ces lieux ont donc perdu leur raison d’être. La transmission aux générations suivantes est, de fait, devenue compliquée : elle implique d’abord une sédentarité relative – car il faut du temps et de nombreuses démarches pour s’occuper d’un domaine –, et des charges énormes. Pour ma part, je peux dire que je suis attachée à ce domaine dans les deux sens du mot. C’est un paradis de verdure, avec un magnifique parc à l’anglaise, dont la vue se prolonge jusqu’aux monts du Beaujolais. »

Reste que ce domaine, qui fut une forteresse défendant la frontière du Charolais, avant de devenir résidence des seigneurs de Laguiche, abrite un édifice remarquable et ouvert au public.

Un “palais équestre” classé aux Monuments historiques

Le trésor que recèle le domaine est équin, mais grandiose ! Il s’agit d’écuries construites au XVIIe siècle par l’architecte François Blondel, ingénieur du roi. Un cadeau d’Henriette de Laguiche à son époux de sang royal, le petit-fils du roi Charles IX.

Classées Monument historique, c’est l’une des plus grandes écuries privées d’Ancien Régime. Une architecture digne d’un château – 3 nefs en voûtes d’arêtes pour accueillir deux rangées de chevaux – un plan inédit et astucieux qui suit en tout point l’écurie idéale de Léonard de Vinci. Ce qui en fait les plus italiennes des écuries françaises…

Des innovations inventées par Léonard de Vinci.

Notamment la distribution quotidienne du foin aux chevaux. Stocké au deuxième étage, le foin était distribué directement au rez-de-chaussée par des conduits aménagés dans l’épaisseur des murs, au-dessus des mangeoires. Les palefreniers n’avaient qu’à le pousser pour qu’il tombe directement d’un étage à l’autre.

Samedi 17 septembre : un spectacle équestre de dressage

Lors de ces Journées du Patrimoine, un événement spécial attend les visiteurs le samedi 17 septembre à 18 h 30. Devant les magistrales écuries, un spectacle équestre de 30 min présentera 3 numéros de dressage par Les Écuries des Hauts de Cluny. Un dressage de tradition inspiré des plus grands maitres de l’équitation : « Le couple formé par le cavalier et son cheval est unique. On a l’impression que les chevaux dansent. Le temps est suspendu, c’est magnifique » commente Anne de Laguiche. Réservation sur Spectacle-équestre.

À noter, samedi 17 et dimanche 18 septembre, tarif unique de visite (5 € par adulte).

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Plus d’infos : http://www.chaumont-laguiche.fr/

Château & Domaine de Chaumont-Laguiche

Route de Chaumont – Saint Bonnet-de-Joux (71220)

Tél. : 03 85 24 26 30

Spectacle de dressage : samedi 17 septembre à 18 h 30

Livre : préfacé par Stéphane Bern, l’unique ouvrage consacré aux écuries royales, Les écuries de Chaumont en Charolais, un chef-d’œuvre de l’architecture classique, Scriptory éditions (18 €) paru en sept 2021.