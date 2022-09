Collecte de sang de Châtenoy le Royal. Les bénévoles de l’amicale en colère.

46 donneurs pour cette collecte du lundi 12 septembre, de quoi décevoir les bénévoles de l’amicale de Châtenoy le Royal qui étaient présents pour préparer la salle, servir les collations et nettoyer la salle après la collecte.

Que se passe-t-il ? Les habitants de la commune sont-ils moins solidaires qu’ailleurs ou est-ce un choix délibéré de limiter le nombre de créneaux disponibles pour s’inscrire. La présidente et les bénévoles voudraient bien comprendre pourquoi certaines collectes sont ouvertes à plus de 100 donneurs avec les moyens en face 6 infirmières et 3 médecins alors qu’à Châtenoy depuis un certain temps, les collectes sont réduites au maximum avec 2 infirmières et 1 médecin. Pourtant par le passé c’étaient des collectes à 100/120 donneurs qui se pratiquaient à Châtenoy.

De très nombreux donneurs sont très attachés aux collectes dans leurs communes et voir disparaitre des amicales risque de les décourager dans leur acte solidaire. Ce lundi, des personnes venues sans rendez-vous n’ont pas été acceptées, d’autres ont perdu patience et sont parties.

Malgré tout, les bénévoles ont fait leur job pour accueillir comme il se doit les 46 donneurs. 5 nouveaux donneurs ont été prélevés dont le jeune Gabriel Deshayes âgé de 22 ans, originaire de la Mayenne, gendarme au peloton autoroutier qui est venu avec ses collègues.

Prochaine collecte : lundi 14 novembre 2022 de 15h30 à 19h30

Pour tous contacts avec l’amicale :

Présidente : Christiane Tremoy

03 85 87 76 51 / 06 76 06 40 00

C.Cléaux