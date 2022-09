Le Country Vine de Saint Rémy : l’art de la danse en lignes country-western.

La danse country, c’est prendre conscience de son corps et de ses déplacements dans l'espace tout en douceur au rythme de la musique western.

Originaire des montagnes Appalaches, la danse country prend son essor avec la rencontre de la musique locale, plutôt nostalgique des folklores irlandais et écossais. Elle se pratique un peu partout, rappelant les grands espaces américains.

Facile et accessible à tous avec ses rythmes syncopés, elle a fait de nombreux adeptes.

A Saint Rémy, l’Association Country Vine vous offre la possibilité de tester la danse country et plus si vous le souhaitez.

Carine, la présidente : « La rentrée est faite depuis le lundi 12 septembre pour le cours débutants intermédiaires, depuis le mercredi 14 septembre pour le cours débutant et le jeudi 15 septembre pour le cours confirmé. Nous voulions préciser que les cours seront ouverts à tous jusqu’à fin septembre. Cela permettra à un plus grand nombre de venir découvrir ce qu'est la danse Country et éventuellement de s'inscrire. »

Les cours ont lieu à la salle Brassens par niveau :

Le lundi de 20h30 à 22 heures pour les débutants intermédiaires ;

Le mercredi de 20h30 à 22 h 30 pour les débutants ;

Le jeudi de 20h30 à 22 heures pour les confirmés.

Les tarifs pour la saison 2022/2023 sont de 90€ par adhérents. Pour les couples, le tarif du conjoint est de 70€ et pour les enfants/ados jusqu'à 18 ans il est de 50€.

Pour les personnes intéressées, il est possible de joindre les membres du bureau aux numéros suivants 0663909037, 0681342199 ou 0645939234.

Samedi 10 décembre 2022, le Country Vine fêtera son 20ème anniversaire et vous proposera des workshops animés par Séverine Fillion et un concert avec les Blue Night Country.

C.Cléaux