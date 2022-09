Le photoreportage info-chalon.com

Jeudi 15 septembre, à 11 heures, se déroulait l’inauguration de la salle des étains dans l’ancien hôpital de Chalon-sur-Saône, suite à une rénovation des lieux orchestrée par l’Association Abigaïl Mathieu.

Cet événement se déroulait en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bruno Legourd, 3e adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale déléguée, Chargée du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, de Christelle Morin Dufoix, responsable de l’animation du patrimoine, d’Elisabeth Gilbert, Déléguée au département de la Fondation du patrimoine, de Françoise Novarina Raslovleff, Présidente de l’Association Abigaïl Mathieu de nombreux donateurs dont la Socami/Banque Populaire, de Thérèse Beyssette, Présidente de l’Association de la Maison de Quartier des Aubépins …

Extrait du discours de Novarina Raslovleff : « Mesdames et messieurs les donateurs et les membres de l’association, l’association Abigaïl Mathieu est très heureuse de voir aboutir ce projet de restauration de la salle des étains qui a débuté en février 2019. Suite aux nombreux désordres qui l’ont affecté au cours des années, notre association a adressé un courrier à Monsieur le Maire pour que soit entrepris des travaux pour rendre son lustre à cette pièce qui est aussi l’antichambre de la superbe salle de restauration des sœurs. La découverte des traces de peintures polychromes datant du XVIIème siècle qui soulignent les arêtes des voûtes a convaincu la ville et la fondation du patrimoine de s’engager dans cette opération de restauration. Il a donc fallu presque 4 ans pour que ce projet soit finalisé. Ce fut déjà le cas pour la restauration du toit de la pharmacie : de septembre 2011 à mai 2015. Je ne rappellerai pas le montage financier, je veux seulement dire que grâce à 75 donateurs dont les dons s’échelonnent de 10 à 2000 euros, voire 5000 pour la SOCAMI, l’association a rempli le contrat auquel elle s’était engagée en apportant 24 000 euros puis 5000 euros et le reliquat de 5810 euros de l’opération précédente.

Ce projet est le résultat d’un effort collectif. Celui de la fondation du patrimoine, qui nous a grandement aidés et sans laquelle le projet n’aurait pas abouti. Celui de Juliette Barbarin dont l’obstination pour le projet soit mis en forme, pour que les délais soient tenus, a permis ce résultat ; celui des ateliers de la ville que nous remercions pour la qualité de l’éclairage et des aménagements ; celui des bénévoles de l’association qui ont nettoyé et mis en caisse les objets avant toute intervention. Celui des bénévoles des chantiers Rempart qui ont nettoyé, inventorié et remis en place les objets ; celui de la restauratrice madame Blondaux qui a bravé le froid, le vent, la pluie durant plusieurs mois pour accomplir sa tâche et nous sommes en admiration devant le remarquable travail de restauration effectué qui a su mettre en valeur l’architecture de la salle et de son vestibule d’accès tout en permettant de voir l’évolution des constructions de ce lieu. Le résultat de cette restauration n’est donc pas seulement esthétique mais aussi historique. Je vous remercie ! ».

Photoreportage info-chalon

J.P.B