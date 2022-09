Félicitations à Lucile et Hans.

Lucile Gaudin et Hans Humbert se sont dit oui ce vendredi 16 septembre 2022 devant Monsieur le Maire de Châtenoy le Royal, en présence de leurs familles et leurs amis.

Vincent Bergeret maire de la ville, officier d’état civil, a uni par les liens du mariage :

Lucile, Marie Gaudin, née le 2 Mars 1988 à Chalon sur Saône (71), pharmacienne, domiciliée à Châtenoy le Royal (71), fille de Jacky, Fernand, André Gaudin et de Marie, Thérèse Louzaouen

Et:

Hans, Ken Humbert né le 19 Décembre 1979 à Chambéry (73), infirmier, domicilié à Châtenoy le Royal (71) fils de Jean-Paul, Thierry Humbert et de Gabrielle Furgeot.

Après lecture des actes rappelant les droits et devoirs des époux, Vincent Bergeret a procédé à l’échange des consentements entre Lucile et Hans en présence de leurs témoins Madame Nelly, Catherine Madeira ; Madame Angélique, Brigitte Villot ; Monsieur Cyril, François Cugnet et Monsieur Anthony, Patrick Courtois.

Les jeunes mariés, Vincent Bergeret maire de la ville et les témoins ont signé le registre de mariage.

Les jeunes époux ont ensuite échangé leurs alliances, moment émouvant attendu de tous.

Pour cette cérémonie, les jeunes mariés étaient entourés ce vendredi après-midi de leurs familles et leurs témoins, Ce samedi, ils seront avec leurs amis et leurs familles pour fêter cet heureux évènement.

Info Chalon adresse toutes ses félicitations et tous ses vœux de bonheur aux jeunes époux !

C.Cléaux