CARNET BLEU - Bienvenue à Rakib CHANFI

Rakib CHANFI est né le 11 septembre 2022 à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le cinquième enfant après ses 2 frères et ses 2 sœurs de Wassila CHITHI et Hamada CHANFI. La maman est téléconseillère et le papa est pâtissier. La petite famille réside à Chalon-sur-saône.