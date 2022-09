CARNET BLEU - Bienvenue à Marceau LAMY

Marceau LAMY est né le 3 août à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il est le troisième enfant après Capucine, 5 ans et Milann, 2 ans et demi, de Doriane et Thomas LAMY. La maman est assistante commerciale et le papa est directeur technique. La petite famille réside à Chatenoy-le-Royal.