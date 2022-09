Regroupement des maternités d'Autun et du Creusot à Chalon ? "C'est inacceptable et j'y suis opposé" annonce le député de Saône et Loire, Rémy Rebeyrotte

Organisation hospitalière Nord-Saône-et-Loire :

les destins des maternités d’Autun et du Creusot sont liés.

Suite à un rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS) portant sur le dysfonctionnement du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Nord-Saône-et-Loire, on pourrait comprendre qu’il serait préconisé le seul maintien d’une des deux maternités d’Autun ou du Creusot. Je souhaite très clairement prendre position.

D’abord, je m’étonne qu’un certain nombre d’acteurs majeurs du territoire de santé Nord-Saône-et-Loire, notamment le Maire du Creusot et Président de la Communauté Urbaine David Marti, n’ait pas été consulté et auditionné dans le cadre de la rédaction de ce rapport.

Je m’étonne également que le rapport en question n’ait pas fait l’objet d’une publication et qu’il circule aujourd’hui « sous le manteau », ne permettant pas d’éclairer les acteurs de la démocratie sanitaire et la population dans son ensemble.

Dans ce rapport, on essaie d’opposer le sort des maternités d’Autun et du Creusot. Or, les deux ont une importance majeure :

celle d’Autun parce qu’elle couvre un besoin sanitaire, bien au-delà des limites du Nord de notre Département : la moitié des naissances viennent de la Nièvre et notamment du Morvan, et du sud de la Côte d’Or. C’est donc une maternité d’appui majeur pour des populations qui seraient mises en danger si elle n’existait pas.

concernant la maternité de l’Hôtel-Dieu, c’est la maternité centrale de référence de l’Ouest du Département de Saône-et-Loire avec plus de 500 accouchements par an sur un bassin qui couvre l’ensemble de la communauté urbaine.

On a bien compris : écrire que l’on pourrait fermer l’une ou l’autre des maternités, c’est en réalité prétendre que l’on pourrait « fermer l’une puis l’autre » pour tout regrouper à terme, quand ce sera possible, à Chalon sur Saône. C’est proprement inacceptable et j’y suis totalement opposé ! D’autant plus que l’Hôtel-Dieu ne fait pas partie du GHT dont le dysfonctionnement est l’objet du rapport. On ne peut pas régler ses propres turpitudes en faisant porter aux autres les conséquences.

Faisons maintenant deux propositions :

une meilleure coopération entre l’Hôtel-Dieu et le Centre Hospitalier d’Autun est possible et souhaitable. Indéniablement, au-delà des statuts différents, public et privé à caractère non lucratif, ces deux établissements portent l’un et l’autre des missions majeures de service public et d’intérêt général : il serait stratégique de faire davantage travailler ensemble les deux entités, notamment les deux maternités. C’est d’ailleurs une des suggestions du rapport de l’IGAS et j’appelle ce travail en commun de mes vœux.

ce rapport est la conséquence des problèmes structurels d’organisation du Nord-Saône-et-Loire. Le centre hospitalier William Morey de Chalon sur Saône devait être le pivot, le pôle central du GHT Nord-Saône-et-Loire, qui comprend notamment les établissements d’Autun et de Montceau-les-Mines et devait construire un réseau et des relations positives avec l’Hôtel-Dieu. Or, le centre hospitalier de Chalon sur Saône s’avère incapable de jouer ce rôle parce qu’il est lui-même enkysté dans des problèmes structurels, techniques, financiers et humains, confronté à un défaut de recrutement de professionnels de santé comme le sont aujourd’hui de nombreux établissements.

C’est pour cela, comme l’a ouvert à la réflexion le rapport de l’IGAS, que je sollicite aujourd’hui même l’étude d’un redécoupage des territoires de santé de Saône-et-Loire dans une logique Est-Ouest plutôt que Nord-Sud. Car il est hors de question qu’à terme nous n’ayons plus une offre de santé de qualité dans l’ouest de notre département. En cela, le sort des établissements et des maternités d’Autun et du Creusot est aussi intimement lié.

Nous devons construire une offre de qualité à l’ouest de notre Département qui, au vu des territoires desservis, a besoin de proximité et de soins d’urgence. La fermeture de tels ou tels services majeurs au nord, au centre ou au sud, mettrait indiscutablement des populations en danger.

Il faudrait alors en tirer toutes les conséquences, je dis bien TOUTES les conséquences.



Rémy REBEYROTTE

Député de Saône-et-Loire