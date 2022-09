France Alzheimer 71 vous donne rendez-vous ce mercredi à Chalon

Rendez-vous est donné ce mercredi entre 14 h et 19h sur le quai de la monnaie à Chalon sur Saône dans le cadre de la journée mondiale Alzheimer. L'opération qui s'était déroulée l'année dernière au sein du square Chabas se délocalise et propose un temps de convivialité avec le mot d'ordre de "profiter de chaque instant". L'animation sera assurée par l'orchestre Gilbert Drigon. Côté restauration, le service sera assuré par le Comité de quartier de Saint Jean des Vignes. A noter que si la météo devait s'avérer compliquée, l'événement sera délocalisée juste à côté, au sein du gymanse Thévenin.

L'événement permettra de mettre en lumière toute la problématique Alzheimer, de faire découvrir les actions quotidiennes menées par l'association, à destination des malades mais aussi des aidants et des familles. Pour rappel, en Saône et Loire, on estime à 10 000 personnes le nombre de victimes d'Alzheimer. Chaque année, à l'échelle nationale, ce sont 200 000 nouveaux cas diagnostiqués.

Une participation essentielle des Lions Clubs

Les Lions Club de Chalon profiteront de l'événement pour présenter l'opération "vente de roses jaunes". 2500 roses seront vendues entre le 29 septembre et le 2 octobre. Chalon sur Saône Doyen, Chalon Saocouna et Mercurey Côte Chalonnaise proposeront les roses contre un don de 3 euros. L'année dernière, l'opération avait permis de financer le projet "En sens ma vie" pour les pensionnaires de Terres de Diane et l'achat d'une borne musicale Melo pour l'Ehpad de Chagny. Une aide financière de 1500 euros a été apportée également à la Fondation recherche Alzheimer à la Pitié-Salpétrière.

A noter que les roses seront proposées sur les marchés de Givry le 29 septembre, de Chalon les 30 septembre et 2 octobre, Chagny le 2 octobre, au Leclerc de Lux le 1er octobre et à Chatenoy le Royal le 1er octobre.

Les fonds ainsi récoltés permettront à chaque club d'organiser des actions lcoales de soutien aux aidants.

L.G