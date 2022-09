Le Grand Chalon a offert un apéritif d'accueil aux nouveaux salariés arrivés sur le territoire, dans le cadre du nouveau service "Aide à la mobilité professionnelle".

Le photoreportage info-chalon.com !

Lundi 19 septembre 2022, à 18h30, au port de plaisance de Chalon-sur-Saône, le nouveau service « Aide à la mobilité professionnelle » créé en 2021 par le Grand Chalon, animé par Lorine Cordova et rattaché au Service Economique dirigé par Martine Granier (à droite sur la photographie) recevait une quinzaine de nouveaux salariés et leur famille arrivés sur le territoire industriel chalonnais.

Arrivés de Chablis, Dijon, de Normandie, de Saint Emilion, de Seine et Marne, des Yvelines…pour intégrer Framatome, Schneider Electric, Air Liquide, Chabert et Duval, Paprec, Alpha Laval, Packinox, Colint School, Isover, Transports Brevet , le Restaurant le Mont blanc … les nouveaux arrivants, salués par Sébastien Martin, ont eu la surprise d’être convié à un apéritif d’accueil sur l’eau organisé par le Grand Chalon qui avait mandaté la société ‘Chalon Balade Sur Saône’ qui avait affrété deux bateaux pour faire une croisière sur la Saône.

Extrait du discours de Sébastien Martin : « Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue sur notre territoire chalonnais. Vous êtes aujourd’hui ici, suite à l’invitation du service ‘Aide à la Mobilité Professionnelle’ que le Grand Chalon a crée en 2021 pour faciliter l’intégration des nouveaux salariés arrivés sur le territoire. Beaucoup d’entre vous ont été embauché dans les entreprises du bassin chalonnais comme d’autres ont repris des entreprises chalonnaises. Nous avons créé ce service car on s’est dit que ce n’est pas toujours facile quand on arrive de très loin et que l’on ne connait absolument personne, d’arriver à Chalon en se disant qu’il faut tout reconstruire car on arrive dans une région différente. C’est donc le travail de Lorine d’essayer de répondre le mieux possible à vos attentes mais surtout de faciliter votre arrivée […] Nous avons environ une vingtaine de familles qui se sont toutes installées ici et qui travaillent sur le territoire chalonnais qui est un territoire industriel rappelons-le avec de nombreuses entreprises telles que Framatome, Schneider Electric, Air Liquide, Chabert et Duval, Paprec, Alpha Laval, Packinox… Je vous souhaite donc à toutes et à tous la bienvenue sur notre territoire ! ».

Pour information : Le service « Aide à la mobilité Professionnelle » est un plus pour les entreprises chalonnaises qui lors de leurs propositions d’offre d’emploi trouve avec ce service non seulement un accompagnement à l’entreprise mais aussi la prise en compte et l’accompagnement de leurs futurs salariés pour s’installer au mieux sur le territoire chalonnais en les aidants dans les démarches telles que crèche, école, transport, lieux de divertissements, recherche de logement…

J.P.B