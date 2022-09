Pauline Laborde-Talmard a ouvert son propre salon de coiffure à Saint Rémy : "Mahuli Coiffure" rue Auguste-Martin.

Pauline Laborde-Talmard exerce son métier avec passion depuis plus de 20 ans, titulaire d’un CAP et d’un BP, son souhait était de pouvoir avoir son propre salon dès que ses enfants seraient grands, dans un endroit qui lui ressemble et qui serait à la fois ville et campagne. C’est chose faite avec l’opportunité de ce salon situé rue Auguste-Martin au Pont Paron à Saint Rémy.

Le salon a été entièrement refait et décoré, la jeune trentenaire a su lui donner la douceur et la luminosité qui rayonnent dans ses yeux quand elle parle de son métier. Les couleurs douces et florales du salon en font un lieu reposant et zen qui, depuis son ouverture le 18 août, a retrouvé sa clientèle.

Info Chalon : Mahuli c’est particulier comme nom pour un salon ?

Pauline Laborde-Talmard : « le nom du salon est en rapport avec les prénoms de mes enfants. »

Une véritable passionnée qui privilégie le contact, l’écoute et le temps pour satisfaire ses clients et clientes sur le choix d’une coupe, d’un brushing…

IC : cela doit vous changer de ne plus être employée ?

Pauline L.T. : « même si cela représente beaucoup de travail, c’est une grande satisfaction d’être à son compte. Les clients et clientes sont revenus, ça marche plutôt bien. Une chose importante pour mes clients est que le numéro de téléphone a changé, pour joindre le salon de coiffure, il faut appeler dorénavant au 03 58 93 32 89».

C.Cléaux