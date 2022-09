Nouveau commerce à Chalon-sur-Saône : CBD Shop Power Flowers, la boutique bien-être propose des produits naturels et bio

Ouvert le 5 septembre dernier, le magasin CBD Shop Power Flowers , situé 13 rue de Belfort à Chalon-sur-Saône vous propose toute une gamme d’huiles supergoil à base de chanvre pour améliorer le bien-être.

Dans ce magasin où l’on vous propose 3 cannabinoïdes différents à savoir le CBD (cannabidiol axé sur la détente, le stress et l’anxiété), le CBG (le cannabigérol pour lutter contre la douleur et l’inflammation) et CBN (cannabinol pour retrouver le sommeil ) trouvés dans la fleur et les feuilles permettent à leurs huiles d’être plus performantes pour améliorer le quotidien grâce aux effets des cannabinoïdes qui apporte des propriétés anti bactériennes, relaxation, beauté de la peau et équilibre émotionnel.

Cette boutique propose des huiles supergoil mais également de nombreux produits alimentaires (caramels, bières, limonade, cola, eau pétillante) vous trouverez également des produits pour vos animaux à quatre pattes.

Sur place, Xavier vous accueillera et vous conseillera.

Le magasin CBD Shop Power Flowers est ouvert du lundi au samedi de 9 heures 30 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 19 heures.

Tél 03 85 96 02 53

J.P.B