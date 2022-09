Bilan positif pour la saison touristique à Chalon-sur-Saône

Un bilan d’activité de l’office du tourisme jusqu’à fin août 2022

Mercredi 21 septembre, à 16 heures 15 était programmée à l’Office du tourisme une conférence de presse sur les huit premiers mois de l’activité touristique de Chalon-sur-Saône.

Une conférence de presse qui se déroulait en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Florence Capelli, Directrice de Chalon Tourisme, de Fabrice Poirier, Directeur et chef de service de la délégation Attractivité du territoire…

Extrait du discours de Gilles Platret : « Nous sommes ici pour vous donner un bilan qui est encore provisoire puisqu’il s’arrête au 31 août, de l’année touristique mais nous avons quand même des évolutions sensibles par rapport à l’année dernière […] Ce qui nous intéresse nous, c’est de savoir où on en est par rapport à l’année 2019 qui est la dernière année normale avant que la pandémie vienne bousculer toute les habitudes touristiques et à ce titre là je pense qu’il était intéressant de faire ce bilan car on a senti vraiment quelque chose qui est en train de se passer cette année et d’ailleurs vous l’avez-vous-même ressenti dans les reportages que vous avez pu faire notamment sur le terrain chalonnais mais cela rejaillit aussi en terme de fréquentation touristique pour nos structures et d’une façon générale pour tout ce que l’on a pu mettre en place. Donc cette conférence de presse, c’est pour vous donner quelques petits renseignements sur ce sujet. Alors au 31 août sur les espaces d’accueils car nous avons Chalon et je rappelle que notre Office du tourisme est à l’échelle du Grand Chalon, c’est une compétence communautaire et nous avons des points d’accueil à Givry, Saint-Léger-sur-Dheune. Si Givry est très légèrement déficitaire cette année, à Chalon en particulier au 31 août sur le bilan provisoire 2022, on a 12 711 personnes qui ont été accueillies au bureau de Chalon (contre 10 671 pour toute l’année 2021 et 10 848 en 2019) ce qui fait que nous sommes à plus 20%. Parmi eux 82 % sont Français et près de 60% des demandes viennent de Saône-et-Loire ; les départements les plus représentés sont le Rhône, la Côte-d’Or, Paris, l’Isère, le Doubs, la Haute-Savoie, l’Ain, le Nord et la Loire. 18 % concerne de la clientèle étrangère : Allemagne, Pays-Bas et Belgique (les britanniques sont toujours peu nombreux, moins de 2% des demandes). Concernant les escales paquebots de croisières il y a eu 210 escales de bateaux de croisière qui ont été enregistrées cet été sur le quai des Messageries, le quai Gambetta et le port Villiers. La clientèle est en provenance d’Allemagne, de Suisse, des USA et d’Australie. Concernant les groupes, au 16/09, accueil de 28 groupes contre 6 en 2021 (service Groupes ré-ouvert à l’automne 2021), ce qui représente un chiffre d’affaires de 23 000 €. Avec un retour en force des croisiéristes demandeurs de visites guidées et dégustations (Croisieurope, Touren Service Schweda, un Monde Bleu). Essentiels pour la vitrine de notre ville 8 accueils presse ont été programmés à Chalon et en Côte Chalonnaise : journalistes et influenceurs : Femme Actuelle, Moto Magazine, Le Monde du Camping-Car, Guide Vert Michelin, etc (11 en 2021) ainsi que 2 accueils de tours opérateurs allemands (suite à cela, 3 programmations de prévues en 2023 contre 0 en 2021) [...] Donc on est très heureux de ces chiffres et c’est très clairement au point de vue touristique le retour de beaux jours. Donc nous continuons a être mobilisés sur le tourisme tout d’abord par la refonte de notre site internet qui est pour nous un moyen de visibilité international très important. Nous accentuons nos efforts sur les chemins de randonnées, car c’est aussi un enjeu avec le soutien des communes qui sont très demandeuses de valorisation de leurs petits sentiers mais aussi les sentiers de grandes randonnées. Nous allons actualiser nos devis pour l’agrandissement du port de plaisance même si ce sont des enjeux financiers très lourds et bien on a quand même en tête dans les années à venir d’agrandir ce port de plaisance. On travaille également sur l’intérêt d’attirer les centaines, les milliers, voire les millions de personnes qui passent sur l’autoroute A6 et donc sur le territoire de Chalon-sur-Saône et le Grand Chalon sans s’arrêter sachant pourtant que l’on est très bien placés, puisqu’à 4 heures de Paris et que c’est le moment de faire une pause au volant. Donc nous cherchons des produits qui inciteraient les automobilistes à sortir de l’autoroute pour venir visiter notre jolie ville de Chalon-sur-Saône ! ».

S’en suivait une lecture des diverses activités liés au tourisme par le 1er magistrat de la ville.

J.P.B