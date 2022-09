Journée de la Mobilité à la Mission Locale du Chalonnais

C'est dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité que la Mission Locale du Chalonnais donnait rendez-vous dans ses locaux, au 49 Avenue Boucicaut, à tous les jeunes entre 16 et 25 ans pour des animations autour de la mobilité, ce jeudi 22 septembre de 9 heures à 17 heures.

Au programme, deux sessions d'escape game sur cette thématique, à 14 heures et 15 heures, et toute la journée, un bar pédagogique et des lunettes de simulation d'ébriété à disposition, animés par Maryline Bourret et Alexandre Mercier, deux chargés de projet Sécurité Routière à la Direction départementale des Territoires (DDT) à Mâcon.

Les chargés de projet étaient accompagnés de deux intervenants départementaux Sécurité Routière (IDSR), Didier Pin et Jean-François Tillier.

Comme nous l'indique Ibrahima Bathily, le directeur de la Mission Locale du Chalonnais, c'est la première fois que l'association proposait ce type d'animations.

Une quarantaine de jeunes ont répondu présent.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati