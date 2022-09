Pontus de Tyard : 4 lycéens organisent ‘Une semaine pour le climat’

Au programme de cette semaine : interventions dans les classes sur l’écologie et le changement climatique, stand dans le hall où les élèves ont pu venir à la rencontre des organisateurs, lettre ouverte à Emmanuel Macron pour alerter sur l'importance du changement climatique, pétition, cagnotte pour aider les Pakistanais qui sont victimes d’inondations dévastatrices à cause du changement climatique, mais aussi confection de pancartes et affiches à thèmes…

Interview :

Sacha, quand avez-vous décidé de vous engager pour le climat et pourquoi ?

J'ai toujours trouvé que la cause climatique était une cause juste et importante ; mais ces derniers mois ont mis en lumière une véritable urgence climatique. Les nombreuses sécheresses, les incendies de forêts, les inondations à travers le monde, etc., sont des conséquences directes, visibles et effrayantes du changement climatique. C'est ce qui m'a fait passer le cap et décidé de me mobiliser. Nous n'avons plus le temps de rester spectateurs du désastre climatique qui est à l'œuvre : il faut se mobiliser, montrer que nous nous soucions de notre avenir et surtout que les gouvernements AGISSENT.

Avec mes trois camarades Inès, Charline et Anouk, nous avons monté le projet d'une semaine pour le climat à Pontus.

Comment cette mobilisation d'une semaine a-t-elle été accueillie par l'établissement ?

Dans le lycée, de nombreuses personnes sont ouvertes aux actions en faveur du climat. Notre projet de semaine verte a, par conséquent, été très bien accueilli, ce qui nous a permis de travailler de concert avec la direction, le corps enseignant et la documentaliste. Quant aux élèves, ils semblent être réceptifs.

Quant est-il journée de grève mondiale pour le climat prévue ce jour ?

Malheureusement, nous étions trop courts au niveau du temps pour organiser une marche déclarée à la préfecture, annoncée et partagée. Et puis, on ne voulait pas sécher les cours aussi tôt dans l'année : on ne s'engage pas pour le climat pour louper les cours, notre objectif c'est de sensibiliser sur le climat, et de demander des actions concrètes ! Bien entendu, la manifestation est une très bonne façon de se faire entendre, c'est pourquoi on compte bien organiser une nouvelle marche début 2023 dans la continuité de celle de l'année passée !

Nous avons donc pris la décision de partir sur un rassemblement dans le parc du lycée, c'est un bon compromis, car les lycéens ont quand même pu se regrouper et montrer leur engagement. Ce rassemblement, prévu à 13h, est vraiment le point central de la semaine.

Mis à part le rassemblement, la semaine dans son intégralité défend le même message que celui de la grève du 23 : la situation est catastrophique. Il faut s'en rendre compte. Mais il n'est pas encore trop tard, on a encore 3 années selon le rapport du GIEC pour atténuer les conséquences du changement climatique et maintenir une planète viable. Il est temps d'agir, rapidement.

On peut noter que cette semaine a permis aussi d'être un tremplin pour l'éco lycée à Pontus, informer les gens que des projets écologiques existent au sein du lycée, et amorcer la manifestation qui se tiendra début 2023, et qui sera pour l'entièreté de Chalon !

SBR- Photos JPB