Il s’agit du Golf Bordelais, du Golf Club de Lyon, du Golf de Rochefort, et du Golf International Barrière de La Baule. Champion de France en 2021, le Golf Bordelais compte bien conserver son titre mais l’autre grand favori, le Golf Club de Lyon, ne l’entend pas de cette oreille. Et les deux outsiders du week-end, le Golf de Rochefort et le Golf International Barrière de La Baule espèrent créer la surprise. Réponse dimanche aux douze coups de midi.

A l’issue des deux tours de la phase de qualification disputés mercredi et jeudi en stroke play, outre les quatre clubs précités, avaient gagné le droit de poursuivre l’aventure le Golf Club de Toulouse-Palmola, le Lyon Salvagny Golf Club, le Golf d’Aix-Marseille, et le Golf de Saint-Cloud, finaliste l’an passé.

Saint-Cloud à nouveau battu

Ce vendredi, le Golf de Saint-Cloud n’est pas parvenu à prendre sa revanche et a dû une nouvelle fois s’incliner face au Golf Bordelais, les Girondins s’adjugeant les deux simples et partageant le foursome avec les Franciliens pour l’emporter en définitive sur la marque de 2,5 à 0,5. C’est sur le même score que les Lyonnais du Golf Club ont dominé les Provençaux d’Aix-Marseille. Les deux derniers quarts de finale ont été plus serrés et ont donné lieu jusqu’au bout à du suspens. Avec au final un résultat de 2 à 1 pour les représentants du Golf International Barrière de La Baule et du Golf de Rochefort aux dépens respectivement de leurs homologues de Toulouse-Palmola et de Lyon Salvagny.

La proclamation officielle des résultats de la phase de qualification avait été effectuée jeudi soir par le directeur du tournoi Gabriel Peso au cours du traditionnel cocktail de bienvenue offert par l’AS Golf Chalon et auquel assistaient le greenkeeper Dominique Marlot et Pierre-Yves Raoult, responsable de l’unité parcs et jardins de la Ville de Chalon. Dans la cité de Niépce on sait recevoir et le club cher au président Carl Fraselle ne déroge pas à la règle.

Un plateau de haut niveau

Gabriel Peso, arbitre fédéral, qui avait à ses côtés Dominique Muller, arbitre de la ligue Grand Est, et Michel Corberand, arbitre de la ligue Bourgogne Franche-Comté, lequel en sa qualité de responsable de la commission d’arbitrage représentait le président Claude Schatz, avait tenu avant tout à souligner le haut niveau de la compétition. Le représentant du Golf Club de Lyon Chilpéric Martin n’a-t-il pas rendu lors du 2e tour une carte de 71, soit le par, et celui du Golf Bordelais Laurent Rivière n’a-t-il pas joué les deux jours seulement 3 au dessus du par pour réaliser 148 et battre d’un coup son adversaire lyonnais et de trois coups son coéquipier Antoine Larribet et Vincent Paccalin, de Lyon Salvagny. Quand on sait que la centaine de joueurs en lice n’a eu qu’une journée pour apprivoiser le « dix-huit trous » de Saint-Nicolas on se rend compte de la qualité du plateau de cette édition 2022.

Le Golf Bordelais au top

Avec un total de 460 et une remarquable régularité (230 à chacun des deux tours) le Golf Bordelais a largement dominé les stroke plays. Laissant à 14 coups le Golf Club de Lyon et à 15 coups le Golf de Toulouse-Palmola. Des stroke plays qui n’ont guère souri aux deux équipes de la ligue Bourgogne-Franche-Comté, Chailly et Avoise, lesquelles ont terminé dans les profondeurs du classement.

