Rugby : Le CRC ouvre son Championnat contre Cluny ce dimanche 25 septembre

Au fil des entrainements des mercredis et des vendredis ce sont 54 joueurs potentiels qui ont signé leur licence et sont venus se mettre en condition dans l’attente de ce démarrage du Championnat national de Régionale 2 ( ex Promotion d’Honneur). Un effectif qui a permis au club châtenoyen d’être engagé dans cette division avec obligation de mettre en lice une équipe Réserve pour un jeu à XII.

Pour permettre à cet effectif de travailler sérieusement et dans de bonnes conditions, il a fallu étoffer l’équipe de techniciens qui a permis, la saison dernière, de mener à bien le club jusqu’en finale régionale de 2e Série, s’agissant de Guillaume Boillereaux et de Vincent Fanciullo. Deux nouveaux sont venus renforcer l’équipe d’encadrement avec David Touam comme entraineur et Clément Raviot comme préparateur physique.

Pour se préparer à ce démarrage de saison, le CRC a joué deux matches de préparation, l’un contre les voisins de l’Entente Cheilly Givry ( victoire 12 à 5 pour le CRC) et l’autre contre une équipe d’Ile de France, niveau Honneur, Brétigny sur Orge ( défaite 45 à 10 pour le CRC). Deux matches qui ont permis de jauger les valeurs, de voir ce qui va bien et moins bien, surtout de structurer l’ossature de l’équipe Première et par conséquence de l’équipe Réserve, sachant que, comme le précise les coaches « tout le monde à sa place en première surtout si la présence aux entrainements est respectée, que la forme physique soit bien là, tout en admettant la concurrence et les rotations aux différents postes. »

Un match de rugby n’est jamais gagné d’avance et au soir de l’entrainement du vendredi les Châtenoyens sont conscients de l’enjeu de cette saison. Ils savent que leur adversaire Clunysois n’est pas le premier venu et que la tache sera difficile sur l’herbe sèche de Charréconduit.

De son coté l’équipe dirigeante fonde de grands espoirs pour ce groupe Seniors qui jouera deux fois de suite à la maison pour débuter ce Championnat. L’issue de ses deux rencontres donnera une première température ambiante pour ce groupe, lequel semble bien vivre ensemble.

Réponse ce dimanche 25 septembre. Coups d’envoi pour la Réserve à 13h30 et pour la Première à 15H.

JC Reynaud