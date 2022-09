Encore quelques jours pour parcourir les expositions artistiques à la Halle Ronde

Depuis le début du mois, les Givrotins ont eu l'occasion de se pencher sur deux expositions, l'une sur le thème de la vigne et qui se poursuit jusqu'au 15 octobre à la médiathèque (derrière l'église) ; l'autre, présentée pendant deux semaines à la Halle Ronde par le collectif « Partages » et qui s'est terminée ce jeudi 22. Pour ceux qui l'ont ratée ou qui voudraient replonger dans l'eau des œuvres de Suzel D'Alessio, retour en images.

Trois styles et supports de création pour trois artistes

Mais il n'y a pas que l'eau. Ancien professeur de lettres, Suzel D'Alessio peint aussi à l'huile sur le thème des nuages au coucher du soleil et des ambiances de villes d'inspiration italienne plongées dans la pénombre, tel ce canal vénitien ou bien cette silhouette masculine déambulant seule le long de vitrines, dans une rue où le sol détrempé par la pluie réfléchit l'éclairage public. Parfois, ce sont des ruelles étroites où un soleil éblouissant se fraye un chemin pour entrer dans les chambres aux fenêtres ouvertes.

Quant au sculpteur Alain Cognolato, il travaille le métal afin de faire ressortir sa sensibilité au mouvement, non celui qui donne un rythme, mais celui qui nous déséquilibre. On comprend mieux cet homme qui chute dans le vide, du haut de ses quelques marches, et ces deux silhouettes abstraites retenant difficilement une balle rouge, référence (ou impression ?) à la scène du film « Charade » (1963) où Audrey Hepburn et Cary Grant passent la soirée au cabaret et doivent, assez maladroitement, tenir une orange dans leur cou et se la relayer avec d'autres couples.

De la sculpture à la gravure, il n'y avait qu'un pas à faire pour observer les oeuvres de Michèle Beaumont, dont l'eau-forte sur zinc et la taille douce dessinent sur ses plaques de métal des paysages de vignes, de vagues et de village niché entre montagnes escarpées et rivages plats. En parallèle, Michèle Beaumont joue avec les formes et les traits, comme ces cercles omniprésents, bleus ou dorés, et mélangeant subtilement stries et quadrillage.L'univers viti-vinicole de la Saône-et-Loire

Si la Halle Ronde changera d'ambiance à partir du 24 septembre pour le concours des Pinceaux d'Or, « La Vigne & le Raisin » vous invite encore quelques semaines à vous pencher sur des cartes postales anciennes de Marie-Claude Champion illustrant tantôt les reines de la Fête de la Vigne, tantôt le harassant travail dans les parcelles et dans les pressoirs, ainsi que sur les remarquables photographies du professionnel Étienne Ramousse, le tout dans un environnement livresque décoré ici et là par les résidents du foyer Marie-José Marchand, eux-mêmes posant en train de tailler les pieds de vigne.

Deux gondoles explicatives et une tablée permettent ensuite de feuilleter quelques titres sélectionnés sur le thème de l'évènement, tel le dictionnaire amoureux du vin de Bernard Pivot, Le Vin pour les Nuls, ou encore la bande dessinée « Un grand Bourgogne oublié ».