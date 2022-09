UNA Bourgogne-Franche-Comté présente les 22 propositions UNA pour le Droit à l’autonomie pour tous

UNA Bourgogne Franche-Comté, Fédération qui regroupe 32 structures d’aide et de soins à domicile implantées dans 102 communes, employant 5 000 salariés et accompagnant plus de 31 000 personnes âgées, en situation de handicap ou des familles en difficultés...

UNA Bourgogne Franche-Comté, Fédération qui regroupe 32 structures d’aide et de soins à domicile implantées dans 102 communes, employant 5 000 salariés et accompagnant plus de 31 000 personnes âgées, en situation de handicap ou des familles en difficultés, a présenté les 22 propositions UNA pour le Droit à l’autonomie pour tous à l’occasion de deux conférences organisées avec le soutien de l’IRTESS de Bourgogne (Dijon) et l’IRTS de Franche-Comté (Besançon).

Alors que le mur démographique du vieillissement se rapproche très rapidement, le secteur du domicile continue de souffrir d’un sous-investissement et d’un manque de considération qui ont conduit les services médico-sociaux à domicile au bord du précipice. Acteurs de prévention, de l’accompagnement, du soin et du lien social, ils facilitent l’autonomie des personnes et familles fragilisées par l’âge, le handicap, la maladie ou une difficulté sociale.

Paul Coizet, Président de UNA Bourgogne Franche-Comté, constate que « le manque d’attractivité de nos métiers est une problématique majeure et les difficultés de recrutement dans notre secteur ne cessent de croître. Dans les mois qui viennent, on estime au moins à 500 le nombre de professionnels de l’aide et du soin à domicile à recruter en région Bourgogne-Franche-Comté. Les métiers du domicile sont mal considérés et peu reconnus alors qu’ils comportent une forte dimension humaine et défendent des valeurs essentielles d’entraide, de partage, de lien social. Les professionnels y trouvent un véritable sens et se sentent utiles. Une prise de conscience de nos difficultés est aujourd’hui incontournable pour que nous puissions continuer à accompagner les personnes fragiles à leur domicile ».

Sans cesse repoussée, une réforme d’envergure ambitieuse est indispensable pour construire une société inclusive et solidaire. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a permis des avancées mais les engagements doivent se poursuivre notamment au travers d’une loi de programmation à la hauteur des attentes et des besoins des personnes fragiles.

Pour que ces avancées soient réellement les premières pierres d’une refondation dont le système français d’aide et de soins à domicile a tant besoin, UNA formule 22 propositions concrètes à l’attention du gouvernement, réparties en quatre thématiques incontournables :

Transformer l’offre d’accompagnement à l’autonomie à domicile de demain

Réformer de manière structurante et ambitieuse le modèle de financement des Services aux domiciles

Garantir l’attractivité des métiers du domicile et améliorer la qualité de vie au travail

Une gouvernance du secteur du domicile garante de l’équité et de l’efficience

Tous les experts et toutes les organisations professionnelles du secteur sont unanimes : il est urgent de réformer notre système d’accompagnement afin de répondre à la volonté des Français de rester à vivre à domicile.