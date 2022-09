Eric Houley, Vice-Président de la région Bourgogne-Franche Comté, en réponse aux interrogations des élus locaux

A l'invitation du sénateur Jérôme Durain, Eric Houley était attendu par un parterre d'élus locaux, soucieux d'avoir à portée de main l'élu régional. Alors que la complexité des montages de dossiers se fait de plus en plus criante pour les petites communes, le Vice-Président en charge de l'aménagement et de la cohésion territoriale est venu rassurer et surtout expliquer l'ampleur des moyens mobilisés en faveur des petites centralités et bourgs ruraux.

Aménagement du territoire, zéro artificialisation, les sujets ne manquent pas pour les maires et présidents de communauté de communes en zone rurale. Et tout l'intérêt de l'intervention d'Eric Houley était bien sûr de rappeler aux élus locaux que la région est à leurs côtés, tout en respectant les problématiques liées à la consommation foncière, aux économies d'énergies..

L'élu régional a exprimé ses inquiétudes de voir "concentrer beaucoup de moyens dévolus aux Jeux Olympiques de 2024. J'espère que l'enveloppe sera à la hauteur de nos attentes". Malgré cela, le Vice-Président à la région a pris le temps d'explorer l'ensemble des dispositifs à disposition des territoires ruraux.

"On a des conseillers spécialisés, sollicitez-les et travaillez en amont vos dossiers"

Eric Houley a rappelé les lignes portées par la région Bourgogne-Franche Comté, avec les exigences écologiques et environnementales à respecter, tout en soulignant que malgré cela, les moyens ne manquent. A chacun de respecter les conditions et de se glisser dans les grandes orientations. A destination des communes "recalées" sur le dossier "Centralité Rurale en Région", Eric Houley s'est voulu rassurant, "ceux qui ont été recalés, je m'engage à avoir une attention particulière pour ne pas les léser durablement".

Parc naturel régional, aides européennes, programme ENVIE, FEDER, réseau village du futur, programme bourg centre achevé mais aussi politique de la ville, Eric Houley a abordé l'ensemble du spectre des actions régionales à destination des territoires. Et le message adressé aux territoires est visiblement bien passé. Reste encore à chacun de se poser, de travailler leurs dossiers et de frapper à la porte du Conseil Régional de Bourgogne-Franche Comté.

Laurent Guillaumé