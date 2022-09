Soirée de présentation de saison réussie pour le Conservatoire du Grand Chalon

C’est devant une salle comble qu’Emmanuelle Dupuit, Vice-présidente au Grand Chalon en charge de la culture et du développement de la vie étudiante et Robert Llorca, Directeur du Conservatoire à Rayonnement Régional ont pris la parole lors de cette soirée du 23 septembre 2022. Au plateau, les équipes du Conservatoire ont présenté une saison qui s’annonce riche et diversifiée avec plus d’une quarantaine de propositions et dont, la part belle est faite aux femmes avec pas moins de 14 rendez-vous afin de mettre à l’honneur la création féminine.

‘Les Hauts du panier ‘, les spectacles-apéros en fin de marché proposés avec l’Espace des Arts et en partenariat avec la cave Millebuis de Buxy et l’Espace patrimoine Chalon-sur-Saône, offrent un nouveau format en évoluant sur des propositions théâtrales et un solo dansé. Au programme : ‘Croire aux fauves’ (théâtre), ‘Un envol vers la Sicile’ (musique du monde), ‘Baroque au féminin (musique baroque), ‘Odyssées’ (musique du monde), Sélène Saint-Aimé (jazz), ‘Alors, c’est vrai ?’ (récit dansé en espace public), ‘Veillons et armons-nous en pensée’ avec Jean-Louis Hourdin (théâtre).

Nouveauté cette saison : Les cafés gourmands, pour vos oreilles et vos papilles ! Programmé sur le temps de la pause méridienne, ce rendez-vous d’une demi-heure vous permet si vous le souhaitez de prendre un plat du jour au Bistrot des artistes, auquel cas, un café gourmand vous sera offert. « Voici en résumé l’équation magique : 1 spectacle de 30 min + 1 plat du jour = 1 café gourmand offert ». Au menu : ‘Une autre manière d’écouter la musique’ avec Patrick Oriol (musique de chambre) le 8 novembre, ‘Timothée Quost seul’ (poésie électroacoustique) le 12 janvier et ‘Il seicento pizzicato’ avec Albane Imbs (musique baroque) le 21 février.

Pour découvrir tous les spectacles de danse, théâtre et de musique proposés, les dates des incontournables comme l’Orchestre Symphonique, le Brass Band du Grand Chalon, la Nuit des Conservatoires, la programmation durant la Semaine de la Danse, la création musicale au coeur de la Bourgogne ou encore les projets artistiques des artistes enseignants : https://conservatoire.legrandchalon.fr/

Les réservations sont possibles dès maintenant sur le site internet et directement au Conservatoire du Grand Chalon, service billetterie, sur place, dès le 27 septembre 13h à 17h30. Pour tous renseignements, tél. 03 85 42 42 65

