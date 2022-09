Pari réussi pour nos cinq Chalonnais de retour de la 50ème édition du Tour du Léman à l'Aviron

Ces cinq membres du Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône n'ont pas démérité en bouclant cette mythique course en 16 heures 54 minutes. Une performance fêtée avec beaucoup d'éclat à leur retour à la Base nautique Adrien Hardy ce dimanche. Plus de détails avec Info Chalon.

«Comme on s'y attendait, ce fut long et dur !», réagit Sébastien Perret, visiblement marqué par l'épreuve que les quatre autres membres du Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône — à savoir Raphaël Dorme, Alexandre Morainville, Antoine Pechberty, François Planty — et lui viennent de traverser.

C'est sous une pluie battante que l'équipage N°17, appelé sobrement «Chalon Master», a été mis à l'eau à 6 heures 27 avant de se lancer dans le Tour du Léman à l'Aviron, ce samedi 24 septembre à 8 heures tapantes.

«On s'est battu contre une météo capricieuse sur la première moitié du parcours, entre la pluie, les vagues et les vents contraires», nous explique le rameur.

Des conditions défavorables loin de décourager nos cinq Chalonnais puisqu'environ 25 minutes avant la limite horaire prévue par le règlement de la course, ils passent à Villeneuve (85km), à l'autre extrémité du lac, à 16 heures 37, au prix d'un effort intense.

C'est là que les nombreuses entraînements à la Base nautique Adrien Hardy tout au long de l'été (entre 400 et 500km cumulés) font toute la différence.

Pour rappel, le Tour du Léman à l'Aviron consiste à rallier, sans escale ni aide extérieure, Genève en partant de cette ville, après avoir effectué le Tour du Léman dans le sens des aiguilles d'une montre et passé par tous les postes de contrôle. Il est régi par un règlement téléchargeable qui vise à en assurer la régularité sportive.

Sur la deuxième partie du parcours, les conditions sont beaucoup plus clémentes avec un plan d'eau plutôt calme.

La nuit tombe lorsque Chalon Master est à hauteur d'Évian, à environ 45 km de l'arrivée.

«Ramer de nuit, une première pour nous, ce qui nous met dans une ambiance particulière pour terminer», précise Sébastien.

Une fois le passage d'Yvoire franchi, les derniers kilomètres furent physiquement éprouvants.

Puis ce fut le moment de la délivrance !

Première équipage Français à franchir la ligne d'arrivée à 00 heures 54, après 16 heures 54 minutes de course, «Chalon Master» a fini à la 18ème place sur les 26 yolettes engagées, deux autres n'ont pas pris part à la course.

Le lendemain, toutes les équipes furent mise en avant et récompensées, des derniers arrivés en 20 heures et une minute aux premiers qui ont mis moins de 12 heures à franchir la ligne d'arrivée.

Pierre Girod, le président de la Société Nautique de Genève (SNG) en a profité pour féliciter l'ensemble des rameurs les qualifiant de «gladiateurs».

De retour à Chalon-sur-Saône, un accueil fort chaleureux attendait nos cinq Chalonnais de la part des membres du Cercle de l'Aviron de Chalon-sur-Saône.

Si certains qualifient leur aventure d'exploit, il ne nous reste plus qu'à féliciter l'équipage N°17 pour avoir dignement représenter notre ville.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati