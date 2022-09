Du jeudi 29 septembre au samedi 1er octobre, l’Arrosoir propose L’Autre Festival !

L’Autre Festival #3 est le point de départ d’une collaboration franco-norvégienne entre deux collectifs jumeaux homonymes, L'Autre Collectif, regroupant de jeunes musiciennes et musiciens, tous issus de la scène jazz et musique improvisées française et norvégienne. Découvrez la programmation :

Ce festival sera aussi l’occasion de créer la musique du pianiste invité Matt Choboter, commandée pour l’occasion, en réunissant tous•tes les musicien•n•es présent•e•s en un grand ensemble, ainsi que de présenter celle des différents groupes du collectif : Hourvari, Magnus Lovseth solo, Astrid Garmo solo, Raqqa, 44T, Magnolia, Der Baum, L'autre Ensemble.

JEUDI 29 SEPTEMBRE > 20H > LA MÉANDRE

HOURVARI

Hourvari

Nicolas Zentz : contrebasse / Armand Lesecq : traitement du son en temps réel

Hourvari invite l’auditeur à plonger dans un univers sonore constitué d’amples espaces, de drones hypnotisants, de rythmes mouvants et d’objets sonores surgissants. L’imagination et les sens sont sollicités entre surprise et contemplation, laissant la place à l’apparition d’images mentales.

« Hourvari » (acte de ruse d’un animal traqué qui consiste à revenir sur ses pas, à rebrousser chemin dans le but de brouiller les pistes). Improvisant avec leurs moyens respectifs, les deux musiciens considèrent la contrebasse comme un outil pour produire un bloc sonore accessible à chacun d’entre eux. Il résulte de leur dialogue autour de ce bloc une composition organique, changeante, sculptée à la fois par les possibilités acoustiques de la contrebasse, l’amplification et les traitements informatiques.

MAGNUS LØVSETH SOLO

Magnus Breivik Løvseth : tuba, électronique

Magnus est un artiste pluridisciplinaire norvégien ancré dans la musique classique expérimentale et contemporaine. C’est un créateur, un collaborateur et un artisan usant d’un large spectre artistique, allant des sons étranges et merveilleux sur son tuba, aux mouvements corporels frénétiques en passant par divers formats vidéo vivants. Ses travaux se concentrent sur tout, de la culture Internet de niche au traitement des traumatismes de l’enfance en passant par l’immensité de l’univers.

Dans ses œuvres, Magnus collabore avec des artistes d’un vaste éventail de genres et de formes d’art. Une caractéristique récurrente de la production de Magnus est sa prestation expressive et passionnée, qu’il s’agisse de musique d’improvisation d’avant-garde avec électronique, d’art de performance conceptuel ou d’installations audiovisuelles.

ASTRID GARMO SOLO

Astrid Garmo : fiddle folk norvégien

Astrid Garmo : fiddle folk norvégien

Astrid Garmo est originaire de Garmo à Gudbrandsdalen, un village norvégien avec une longue et complexe tradition du violon. Elle a commencé à jouer à un jeune âge et a été formée par des musicien•ne•s tel•le•s que Rolv Brimi, Bjørn Odde, Knut Kjøk et Kristin Kolden. Astrid est actuellement dans sa dernière année d’études à l’Académie norvégienne de musique d’Oslo, où elle s’est concentrée sur l’étude des traditions de Valdres, Hallingdal et Telemark. Parallèlement à son étude de la musique traditionnelle, elle s’est intéressée à l’improvisation, à la musique contemporaine et la musique des îles britanniques, et a découvert comment sa propre musique pouvait interagir avec le jazz, la pop et la musique du Royaume-Uni.

RAQQA

Nino Baleyte : sample préparé, ordinateur / Nicolas Zentz : ordinateur, super collider

Raqqa évoque le tumulte, la nécessité qu’ont la créativité et l’expression humaine de surgir dans le monde de façon imprévisible, sans contrainte et parfois brutale. Il s’agit de faire naître de la confrontation d’éléments sonores basiques, tout un écosystème d’éléments interdépendants donnant lieux à de véritables tableaux sonores. Inspirés par les recherches menées dans le champ de la musique concrète, les deux instrumentistes se sont tournés vers la musique électronique. Leurs outils leur permettent de transformer des sons de la vie de tous les jours en textures étranges et sons nouveaux qui ont pour but d’amener l’auditeur•trice à expérimenter les frontières troubles entre bruit et musique, entre conscience et rêverie. Nino Baleyte et Nicolas Zentz improvisent ensemble, se fondant en un seul son, sortant des haut-parleurs.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE > 21H > L’ARROSOIR

44T

[email protected] Seo-Bo

Sigrid Aftret : saxophone ténor / Clément Merienne : piano, synthétiseur / Nino Baleyte : batterie

44T ne signifie pas le poids réglementaire de circulation d’un tracteur 6 essieux, d’un énième boulon d’une armoire à monter, ou d’un objet céleste découvert ces dernières années. 44T signifie sûrement des cycles rythmiques transcendantaux, des nuages de timbres acoustiques et électroniques qui se confondent, des boucles mélodiques qui s’entrelacent, et le chaos qui s’en mêle.

Né de différentes collaborations au sein de divers groupes du collectif, l’envie d’explorer de nouvelles possibilités en trio s’est manifestée assez rapidement. C’est donc avec des compositions de chacun•e des membres que le groupe se forme un langage et un territoire de jeu commun.

44T c’est la satisfaction d’avoir su monter son meuble IKEA, c’est savoir réparer sa tuyauterie sans l’aide d’un plombier, c’est entendre des choses qui ne peuvent se dire, c’est un panzer lancé à toute allure, c’est la déferlante d’un obus en pleine gueule.

MAGNOLIA

Magnolia

Hector Léna-Schroll : trompettes / Antoine Léonardon : contrebasse / Clément Merienne : piano / Emile Rameau : batterie

Magnolia, quartet à la formation traditionnelle, explore les limites de la relation entre structures improvisées et composées. En partant d’un travail microscopique sur le timbre de chaque instrument et au moyen de la répétition et de la rupture, le quartet fait apparaître des formes musicales inédites, luxuriantes et généreuses, traversées de l’énergie singulière de ses quatre membres.

SAMEDI 1ER OCTOBRE > 21H > L’ARROSOIR

DER BAUM

Der Baum

Sol Léna-Schroll : saxophone, composition / Benoit Quentin : contrebasse / Samuel Ber : batterie

Baum est un trio rassemblant le saxophoniste Sol Léna-Schroll, le contrebassiste Benoit Quentin et le batteur Samuel Ber. Ensemble, ils cherchent avant tout à créer une musique où les cycles rythmiques en sont le cœur. Empruntés à diverses traditions, on peut retrouver les influences du Gamelan et de la musique carnatique.

L’AUTRE ENSEMBLE INVITE MATT CHOBOTER

L'autre ensemble & Matt Choboter

Astrid Garmo : fiddle folk norvégien / Magnus breivik løvseth : tuba / Nicolas Zentz : contrebasse / Nino Baleyte : batterie / Armand Lesecq : traitement sonore / Clément Merienne : piano / Sol Léna-schroll : saxophone / Hector Léna-Schroll : trompète / Sigrid Aftret : saxophone / Matt Choboter : piano

L’Autre Ensemble réunit, en une seule formation, tous•tes les membres du collectif, mettant ainsi en valeur la volonté d’échanger et de créer au-delà des similarités et des différences entre les scènes norvégiennes et françaises. Cet orchestre à dimension variable et orchestration changeante a pour but de se mettre au service d’un•e artiste invité•e, sans jamais départir les musicien•ne•s qui le composent de leur individualité et de leur personnalité.

Cette année, l’Autre Ensemble créera une pièce de commande composée par le pianiste Matt Choboter, dont la recherche artistique s’inscrit également dans une volonté de dépassement des barrières stylistiques, entre jazz et musiques contemporaines, composition et improvisation.

Compositeur et pianiste canadien plusieurs fois récompensé, Matt Choboter a enregistré et joué avec des artistes internationaux comme Lotte Anker, Peter Bruun, Trichy Sankaran, Brad Turner, François Houle, Simon Toldam et Maria Faust. Matt a sorti quatre albums studio. Plus récemment, « Hypnagogia » est sorti sur ILK Music et « Hypnopompia » sur Songlines Recordings. Membre d’Inner Circle Music (NY), son album « Spillimacheen » a été décrit comme « un post-jazz d’un genre nettement personnalisé » (Ron Schepper de Textura). Basé à Copenhague, Matt a récemment terminé son diplôme d’études supérieures en composition et recherche au Conservatoire de musique rythmique. Sa recherche artistique porte sur la réinvention du piano acoustique qu’il appelle le « piano préparé microtonal ».

JEUDI 29 SEPTEMBRE > 20H > LA MÉANDRE > PRIX LIBRE

VENDREDI 30 SEPTEMBRE > 21H > L'ARROSOIR > 10/8/6€

SAMEDI 1ER OCTOBRE > 21H > L'ARROSOIR > 10/8/6€

Renseignements/Billetterie : http://www.arrosoir.org/

