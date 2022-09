Après cinq jours de compétition à la Roseraie le Golf Bordelais champion de France des équipes 2 seniors messieurs

Le Golf Bordelais est bien actuellement le meilleur club français dans la catégorie seniors messieurs. Normal, diront certains, quand, inauguré en 1900, on est l’un des cinq plus anciens golfs de l’hexagone.

En ce dernier dimanche de septembre il a réalisé un magnifique doublé. Tandis que l’équipe 1 devenait championne de France 1re division 2022 sur le parcours du Golf de Wimereux, en dominant en finale son homologue francilienne de Bussy-Guermantes, l’équipe 2 conservait son titre national à Chalon, sur le « dix-huit trous » du Golf de la Roseraie, en battant lors de l’ultime épreuve la valeureuse formation du Golf Club de Lyon.

Au top dès la phase de qualification...

Un résultat somme toute logique, tant les golfeurs girondins ont été au top tout au long de ce championnat de France des équipes 2 seniors messieurs, parfaitement organisé par l’AS Golf Chalon. Au top dès la phase de qualification avec une première place à l’issue des deux stroke plays, le Golf Bordelais, emmené par son président Antoine Larribet, ayant devancé son dauphin, le Golf Club de Lyon, de quatorze coups, en classant notamment trois joueurs dans les dix premiers, dont Laurent Rivière, auteur de deux scores de 74, soit seulement 3 au dessus du par.

« C’était la meilleure équipe... »

Et que dire des tours à élimination directe, au cours desquels le capitaine Franck Larribet et ses hommes ont assis leur domination, en l’emportant à trois reprises sur le score de 2,5 à 0,5 face au Golf de Saint Cloud en quarts de finale, au Golf de Rochefort en demi-finale et au Golf Club de Lyon en finale. « C’était la meilleure équipe, on n’a pas de regrets à avoir » ont reconnu unanimement lors de la remise des trophées les Lyonnais, qui ont vendu chèrement leur peau en finale. Une performance d’autant plus remarquable qu’ils n’ont eu qu’une journée pour apprivoiser le terrain. « Nous avions pris soin de venir reconnaître le parcours début juillet lors d’une épreuve dominicale. Mais cela n’a pas suffi... » nous a fait remarquer Gilles Pollet, capitaine d’une formation qui a néanmoins tenu pleinement son rôle de favori.

Un beau championnat...

Chalon ne figurait pas parmi les vingt-cinq clubs en lice, le championnat n’étant ouvert qu’à des golfs dont l’équipe 1 dispute une compétition nationale, mais l’AS Golf a quand même été récompensée. Le manager du Golf de la Roseraie Eric Morin s’est ainsi vu remettre par Gabriel Peso un trophée attribué par la fédération française. Le directeur du tournoi ne manquant pas de mettre en avant son bon déroulement. Un bon déroulement facilité par le fair-play des joueurs, aux dires de Michel Corberand, responsable de la commission d’arbitrage, représentant Claude Schatz, président de la ligue de Bourgogne-Franche-Comté, retenu au Golf National à Guyancourt par l’Open de France. Michel Corberand, lequel avait à ses côtés Dominique Muller, arbitre de la ligue Grand-Est, et Renaud Boucharlat, organisateur bénévole d’épreuves de club. « Il y a à peine un mois on ne savait pas si on allait pouvoir vous accueillir, notamment à cause de la canicule» avait souligné Eric Morin lors du cocktail de bienvenue. Avant de se séparer au bout de cinq jours de compétition golfeurs bordelais et lyonnais ont entonné un ban bourguignon. Pour témoigner de la réussite de ce beau championnat de France 2022.

Gabriel-Henri THEULOT