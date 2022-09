Remettre l’église au milieu du village pour les professionnels du soin et de l’accompagnement

La sphère englobant le social, le médico-social et le sanitaire des domaines privés non lucratifs, a, sous l’égide d’un rassemblement national, fait valoir ses doléances ce jeudi après-midi 28 septembre, devant les grilles du FAM (Foyer d’accueil médicalisé) de Sevrey. Au nombre desquelles le point ultra-sensible des récriminations touchant à l’élévation salariale.

Une non-prise en considération

Thierry Fromont, délégué régional NEXEM (la plus importante organisation professionnelle des employeurs associatifs des secteurs social, médico-social et sanitaire), par ailleurs directeur général des Papillons Blancs Bourgogne du sud, s’appuie sur le triptyque suivant. « Les tensions au sein des établissements et des associations sont grandes : de nombreux professionnels sont toujours exclus des revalorisations, alors qu’ils sont tout autant engagés au service de l’intérêt général. L’augmentation de l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat impactent de plein fouet les professionnels du secteur dont le salaire net mensuel moyen est largement inférieur au salaire net moyen de nos concitoyens. Les retards et écarts de versement des financements relatifs aux revalorisations salariales mettent en péril les associations et l’accompagnement des plus fragiles. » Un constat édifiant. C’est pourquoi en banlieue chalonnaise l’inter-fédérations Bourgogne Franche-Comté (Fédération des acteurs de la solidarité BFC, FEHAP BFC, Vyv3 Bourgogne, Nexem BFC, et URIOPSS BFC) a-t-elle resserré les rangs, toutes catégories d’aidants confondues.

L’absence remarquée des autorités

En ce milieu de semaine, à l’instar des autres manifestations dans les départements de Bourgogne Franche-Comté, on a fait grise mine en accusant le coup. Le positionnement statique renforcé par des banderoles revendicatives était une façon de faire acte de résistance en criant haro sur l’injustice criante. La faute à une pierre d’achoppement nommée disparités en matière d’émoluments, gangrénant une situation qui provoque la fuite pernicieuse d’un certain nombre de personnes fermement décidées à aller voir ailleurs, altérant par ricochet l’optimisation de la prise en charge des publics concernés. Surtout que le combat mené dure depuis deux ans et le Ségur de la santé. Unique intervenant à effectuer une prise de parole à Sevrey, Thierry Fromont a demandé aux pouvoirs publics d’être attentifs, pour qu’ils prennent l’enjeu de l’urgence sociale, médico-sociale, et sanitaire. Regrettant amèrement au passage l’invisibilité dont ils sont victimes, puisque les officiels de Saône-et-Loire, invités, ont brillé par leur propension à l’école buissonnière sur ce coup-ci…Un affront à l’adresse de celles et ceux qui font à longueur de temps de l’ordinaire dans la protection de l’enfance, la protection juridique des majeurs, la lutte contre les exclusions vis-à-vis des femmes violentées, des personnes en situation de handicap, des personnes âgées… ?

Tout, sauf des vœux pieux

Cet accablement autour de l’être humain dans toutes ses dimensions est un continuum que toutes les personnes engagées souhaitent voir péricliter. Alors trois suppliques au profit d’une société davantage inclusive se sont fait jour :

- « La revalorisation de l’ensemble des métiers des secteurs social, médico-social et sanitaire privés non lucratifs, quel que soit l’établissement ou le service d’exercice des professionnels, et ses modalités de financements.

- Le financement effectif de l’ensemble des revalorisations.

- La compensation de la perte du pouvoir d’achat due à l’inflation pour les salariés.

Michel Poiriault

