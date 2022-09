DISPARITION DANS LES ECRINS - Une famille de Saône et Loire lance un appel aux bonnes volontés

"Comme certains le savent mon Beau-père Christian Grenard a disparu en montagne dans le massif des écrins le 16 septembre, les nombreuses recherches pédestres, ainsi que l'hélico et les hommes du PGHM Isère 38, n'ont rien donné, à ce jour il est important pour son épouse et notre famille de pouvoir le ramener auprés des siens

Nous réorganisons une mission de recherches du dimanche 02/10 au 09/10, nous serons 12 personnes à partir ainsi que des personnes sur place et l'appui du PGHM également. Le temps sera beau donc c'est notre dernière chance de le trouver car l hiver arrivant, l'exploration des sentiers et des abords ne sera plus possible...

Nous avons besoin de randonneurs, randonneuses:

-1 personne libre du jeudi 06/10 au dimanche 09/10 ( arrivée sur Saint Christophe en Oisans le mercredi 05/10 fin de journee)

-1 personne libre du mardi 04/10 au dimanche 09/10 ( arrivée sur Saint Christophe en Oisans le lundi 03/10 fin de journee)

-1 personne libre du vendredi 07/10 au dimanche 09/10 ( arrivée sur Saint Christophe en Oisans le jeudi 06/10 fin de journee)

-1 personne libre du dimanche 02/10 au jeudi 06/10 ( départ dimanche 02/10 en début d'aprem).

Le gîte et le couvert sont bien évidemment pris en charge ainsi que frais de déplacement

Me contacter directement Flory: 06.68.02.24.54"