Rugby : « Petit » si tu as envie, viens faire un essai à Chatenoy le Royal

« On jouait au rugby.

On avait dix ans et on jouait au rugby parce que c’était un jeu. On jouait pour jouer avant de jouer pour gagner. On jouait contre des méchants, contre des gentils, contre des copains qu’on aimait et des copains qu’on n’aimait pas trop.

On jouait au rugby pour retrouver les copains et les éducateurs.

On jouait au rugby parce qu’on avait le droit de se salir et que déchirer ses vêtements n’étaient pas grave.

On jouait au rugby pour avoir le ballon et l’envoyer à ses coéquipiers.

On jouait au rugby pour se raconter des histoires dans les vestiaires, pour chanter des chansons drôles dans le car et pour faire du bruit sur le carrelage des douches avec nos chaussures à crampons.

On jouait au rugby pour voyager et découvrir d’autres terrains et des fois, on avait le droit de jouer sur des stades avec des vraies tribunes.

On jouait au rugby pour faire comme les grands de l’équipe première, qu’on allait aussi voir jouer les dimanches après-midi.

On jouait au rugby pour faire les malins à l’école et parce que c’était un jeu ou tous pouvaient y trouver sa place.

On jouait au rugby pour se défouler, pour courir vite, pour sauter haut, pour pousser fort et pour plaquer aux jambes.

On jouait au rugby sans penser qu’on pourrait un jour y gagner un billet.

On jouait au rugby pour se créer des souvenirs et je crois que ça à bien marché.

Et c'est pour ça petit, que tu devrais faire pareil. »

Viens nous retrouver au Chatenoy Rugby Club le mercredi de 14h à 15h30, le samedi de 10h à 12h, au stade 33 rue de Charréconduit à Chatenoy le Royal

