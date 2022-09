Inauguration de la 86ème édition de la Foire du Grand Chalon-sur-Saône - un lancement aux couleurs de la Polynésie

130 exposants présents !

Vendredi 30 septembre à partir de 10 heures se déroulait la cérémonie officielle de l’inauguration de la 86ème édition de la Foire du Grand Chalon après deux ans d’absence dues à la COVID 19.

Cette cérémonie se déroulait en présence de Marie Mercier, sénatrice, de Louis Marguerite, Député de la 5ème circonscription, d’Elisabeth Roblot, 10ème Vice-présidente du conseil Départemental de Saône-et-Loire en charge du tourisme et de l’attractivité du territoire, de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de nombreux élus et représentants des diverses administrations…

Après avoir coupé le ruban de l’inauguration,

S’en suivait du tour des stands par les autorités,

Un passage sur le stand des invités d’honneur : La Polynésie Française,

Et la cérémonie des discours :

Extrait du discours de Monsieur Bernard Maréchal, Président de la Foire : « Le Comité des Foires vous remercie de votre présence pour l’inauguration de cette 86ème édition. Après la manche internationale du Trial Indoor et le Salon de Livre, la Foire est de nouveau au rendez-vous après deux années d’absence. Cette année l’invité d’honneur est la Polynésie qui reçoit les visiteurs sur 500 m2. Ce sont également 130 exposants qui nous ont renouvelé leur confiance pour ce rendez-vous économique du Bassin Grand Chalonnais et même au-delà. Mais ce sont également 10 jours de convivialité avec l’espace restauration et les groupes musicaux qui se succéderont. Nos journées à thèmes avec le mardi réservé aux anciens qui se voient offrir l’entrée et pourront se divertir aux sons de l’orchestre Drigon et le jeudi avec la journée pour les dames invitées gracieusement …

Le Comité a voulu cette année faire des actions citoyennes. La première en mettant à disposition des Sapeurs Pompiers, un emplacement pour faciliter leur démarche de recrutement mais aussi pour présenter quelques éléments de leur métier. C’est avec plaisir que nous sommes accompagnés par le Grand Chalon qui invite tous les pompiers des 16 casernes de son périmètre. La deuxième en accueillant l’Association de l’Ordre National du mérite afin de faire découvrir son activité départementale et présenter cette distinction nationale grâce à son exposition. La troisième concerne la sensibilisation au tri des déchets avec une nouvelle organisation de la collecte et nous comptons sur les exposants pour que cette première réponde à l’attente.

Tout est prêt pour que cette édition 2022 permette à toutes et à tous de trouver ce qu’ils cherchent… C’est d’ailleurs le propre d’une Foire et sa force car l’ambiance que nos visiteurs trouveront ici, le e.commerce ne peut pas l’offrir. Je voudrais adresser mes remerciements aux membres du Comité des Foires et plus particulièrement à ceux du Conseil d’Administration. Je remercie également le Grand Chalon et la Ville de Chalon pour leur aide… et par anticipation à tous les visiteurs que nous accueillerons durant ces 10 jours d’activités commerciales et de convivialité. Je vous remercie de votre attention ! ».

Extrait du discours de Marie Mercier : « Je vous salue toutes et tous dans les fonctions que vous occupez […] On parle de Polynésie française parce que c’est la France la Polynésie et nous sommes tellement heureux de vous accueillir à Chalon-sur-Saône le berceau de la Bourgogne, de la bonne humeur et du brouillard… mais grâce à vos coquillages, nous aurons toujours un petit peu de chaleur. C’est vrai qu’il faut bien dans ce pays qui est merveilleux qu’a apporté beaucoup de choses partout lui dire qu’on a besoin de cet outre-mer. Et cela bien évidement avec les problèmes qui en découlent mais nous avons besoin de vous, ils ont besoin de nous, et ceci parce que tous ensemble, nous sommes le peuple français ! Je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui sont à la Foire, les entrepreneurs et tout ceux qui font vivre le territoire de Chalon et bien au-delà et vous dire que jamais on ne devrait pouvoir continuer à prononcer cette phrase : Les larmes de nos souverains ont le goût salé des mers qu’ils ont oublié ! En tout les cas, nous, on ne vous oubliera pas. Je vous remercie ! ».

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B