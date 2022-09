AVIS DE DECES - Monsieur Maurice MATHEY

MERCUREY



Françoise et Bernard,

Pierre et Mylène,

Claude et Michèle,

ses enfants ;

Guillaume et Anne,

Justine et Alban, Paul, Xavier,

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Maurice MATHEY

survenu dans sa 108e année.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le mardi 4 octobre 2022 à 14h30 en l'église de Touches à Mercurey.

Maurice repose à la chambre funéraire MANSUY à Dracy-le-Fort.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son épouse,

Andrée

décédée en 2002.