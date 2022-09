FOIRE DE CHALON - Une garderie gratuite est proposée pour vos enfants

L'équipe de Justine Brière, nouvelle patronne de Kangourou Kids Chalon, se mobilise tout le temps de la foire, pour proposer leurs services. Des services valables uniquement les samedi et dimanche - 13H30/19h le samedi et de 13H30 /18h le dimanche. Un service proposé à partir de deux ans et demi. De nombureses animations et ateliers seront proposés par l'équipe de Kangourou Kids.

A noter que parallèlement, un coin change est proposée gratuitement aux parents.

Idéal pour les parents soucieux de parcourir les allées de la foire !

L.G