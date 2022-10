Avec Talents sur Saône, Pierre Paillard concrétise un rêve de gosse ce samedi soir à Chalon

Promouvoir des talents locaux tout en faisant une action en soutien au service pédiatrique de l'hôpital de Chalon.... Pierre Paillard boucle la boucle. Et ça se joue ce samedi soir au théâtre Piccolo à guichet fermé.

Les places sont parties en claquement de doigts... Certes, la jauge s'annonçait trés réduite avec quelques 250 chanceux qui pourront assister ce samedi soir à la seule et unique représentation de Talents sur Saône. Une expérience unique en son genre et portée de A À Z par l'entrepreneur locaL, Pierre Paillard. "Un rêve de gosse" aime à le rappeler Pierre, comme une manière de réaliser en quelque sorte la carrière qu'il rêvait d'avoir, celle de monter sur les planches et de jouer le troublion.

La crise sanitaire, les confinements à répétition, l'âge avançant, Pierre Paillard a décidé de sauter le pas, gribouillant ses idées sur un coin de table avant de leur donner un élan qui se concrétise ce samedi soir.

Pas question d'en faire One Man Show mais la volonté de faire monter et de proposer ses moyens pour promouvoir des talents. A ses côtés, ce sont 16 talents locaux qui viendront effectuer une représentation. Une manière de les accompagner et de prêter son expérience professionnelle à l'émergence de talents.

"C'était ici et pas ailleurs" confie Pierre Paillard, lorsqu'on lui pose la question. "J'ai vu ici au Piccolo des artistes comme Bruno Salomone ou Vincent Dedienne. J'ai été subjugué par le lieu et ce qu'il se dégage, par son élégance".

Après plusieurs semaines de répétition, le tract des grands sera bien sûr au rendez-vous, et Pierre Paillard devrait nous réserver une petite série de sketchs qu'il a travaillé depuis quelques temps, avant d'incarner son rôle de maître de cérémonie et d'introduire les 16 talents locaux, issus de l'école de danse Colmard, de l'Espace des Arts, du Conservatoire du Grand Chalon...

Une retransmission en direct dans les chambres de la pédiatrie de l'hôpital William Morey et 4000 euros récoltés

Grâce à la technicité mise en place entre C'Global, entreprise de Pierre Paillard et le savoir-faire de Constance Production, la représentation de ce samedi soir sera retransmise en direct dans les chambres de la pédiatrie du centre hospitalier de Chalon sur Saône. Une prouesse technique inédite dans l'histoire de l'établissement hospitalier. D'ores et déjà, compte tenu des recettes, ce sont 4000 euros qui ont été récoltés par l'expérience du soir. Un montant qui sera octroyé à l'association Ecoute et Soutien de l'hôpital de Chalon.

A l'accueil du théâtre Piccolo, on retrouvera les Rondes de Nuit mobilisées pour l'ocasion.

Laurent Guillaumé