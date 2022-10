Soirée d’inauguration du Championnats de France Master d’Athlétisme organisé par l’E.C.A

240 athlètes répondent présents à cette compétition !

Organisée sur la piste d’athlétisme de l’E.C.A , se tenait le Vendredi 30 septembre, à 19 heures 30 au Stade Léo Lagrange, la soirée d’inauguration des Championnats de France Master d’Athlétisme, Epreuves combinées, relais, marche athlétique demi fond .

Un événement qui se déroulait en présence de Dominique Melin , Vice-présidente en charge des sports, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bruno Rochette , Conseiller Municipal, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports, de Colette Ruineau, Présidente de la Commission Nationale Master d’Athlétisme, de Pascal Surdon, Président de l’Entente Chalonnaise d’Athlétisme, d’Emilie Jambon, Vice-présidente du club chalonnais et organisatrice de l’événement… ainsi que de nombreux sportifs et bénévoles du club.

Extrait du discours inaugural d’Emilie Jambon :

« Bonsoir à tous et à toutes, merci d’être présents pour ce pot d’inauguration des Championnats de France Master 2022 d’Epreuves combinées, de marche et de relais et de demi-fond. Pour ceux qui ne me connaissent pas : Emilie Jambon, athlète de l’ECA spécialisée dans le saut en longueur, Vice-présidente de l’ECA, en charge de l’organisation de ces championnats. Ce soir, je vais parler au nom de l’équipe d’organisation dans son ensemble, car comme vous vous en doutez, il faut toute une équipe de bénévoles motivés pour préparer un tel événement. Ils ont été nombreux à m’épauler et ce soir je souhaite sincèrement les remercier. Michel Tramois, Dominique Micoud, Lucille Jambon, Bruno Adam, Patrick Rochette, Pascal Surdon, Michel et Ginette Jambon, Damien Casenove … et tous ceux que j’oublie probablement.

Merci bien évidemment également à l’ensemble des juges et autres bénévoles qui se sont inscrits pour nous aider … pour certains c’est la 3e année consécutive ! Merci de ne pas vous être lassés ! Vous serez près de 150 par jour ce weekend! Au nom de l’équipe d’organisation, je tiens à remercier le Comité 71 et son président Hervé Labourier, merci également à la LABFC et son président Alain Bulot pour son soutien, merci aux représentants de la ligue présents ce weekend Hervé Jacquot et Dominique Micoud et Dominique, encore merci pour l’aide pour la composition du jury ! Merci également à la Fédération Française d’Athlétisme pour sa confiance, et nous avoir permis d’organiser pour la 3e année consécutive des championnats de France à Chalon Sur Saône ! Merci aux représentants de la CNAM présents : Colette Ruineau qui représente ce soir le président de la FFA (M. André Giraud), Philippe et Maïté Lafourcade, Eric Joly et Marie-Agnès Detona, Soazig Quenouillere, Daniel Langlais, Raymonde et Louis Bellevegue, Grégory Bottier. Je souhaite également remercier Monsieur Gilles Platret, maire de Chalon sur Saône…. Présent ici ce soir. Merci également au Grand Chalon représenté par Dominique Melin, à l’OMS, à la Région Bourgogne Franche-Comté et le département de Saône et Loire. Je vais terminer ces remerciements par nos fidèles partenaires, à savoir : le Crédit Mutuel, les 3 Brasseurs, La Cave de Mancey, Tonic Radio, Framatome, Isabelle Traiteur, Renault Chatenoy- le-Royal et ZOOM.

Nous sommes très heureux de pouvoir accueillir à Chalon-sur-Saône, un nouveau Championnat de France Masters. Comme je le disais en introduction c’est pour nous la 3e année consécutive ! Les éditions 2020 et 2021 ont été un succès malgré le contexte sanitaire (très) complexe, mais je crois que nous avons su nous organiser pour répondre au mieux aux contraintes pandémiques, tout en permettant à tous les athlètes de s'exprimer. Les contraintes étaient moins importantes cette année… nous espérons que ces championnats seront également une réussite, et que la météo sera avec nous… Malheureusement, il faut savoir que vous assisterez cette année certainement à la dernière organisation de cette ampleur par notre club. En effet, les derniers aménagements décidés au stade Léo Lagrange conduisent à la suppression de notre cage de marteau ANNEXE. Or, une telle installation ANNEXE (3 ou 4 cages au centre de la piste n'y changerait rien) est indispensable pour pourvoir organiser de tels événements. L'organisation de compétitions de niveau régional est également compromise, ce qui est dommageable pour notre club, pour nos 300 licenciés mais aussi pour la ville de Chalon-sur-Saône. Pour information, sachez que l’actuel double champion du monde de lancer de marteau M65 (en la personne de Lucien Noluveau) est licencié à l’ECA !

En parallèle, nous espérons prouver, par nos résultats sportifs tout comme notre investissement dans l'organisation de championnats nationaux, notre valeur et notre envie de faire rayonner l'athlétisme, la ville de Chalon-sur-Saône et le Grand Chalon... Nous espérons donc que cela paiera et restons bien évidemment à la disposition de la Mairie et du Grand Chalon pour discuter de ces aménagements à venir. Une pensée pour Arnaud Dupuis, ancien président de l’ECA (présent ce soir) : il a été à l’initiative de la 1ère organisation il y a 3 ans… merci d’avoir donné cette impulsion au club de Chalon ! Je termine cette prise de parole en vous souhaitant, à toutes et à tous, un très bon championnat de France à Chalon cette année encore. Merci pour votre attention, Emilie Jambon - Vice-présidente de l’Entente Chalonnaise d’Athlétisme ! ».

Le bureau de l’Entente Chalonnaise d’Athlétisme est composé de : Pascal Surdon, Président de l’Entente Chalonnaise d’Athlétisme, d’Emilie Jambon, Vice-présidente, Bernard Lubin, 2ème Vice-président, Lucie Jambon, secrétaire et Christine Russier, trésorière.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B