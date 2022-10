CARNET BLEU - Bienvenue à Côme, né dans la voiture de ses parents

Côme CRESPIN est né le 26 septembre dans la voiture de ses parents qui roulait vers l'hôpital, avenue de l'Europe à Chalon-sur-Saône. Après beaucoup d'émotions, ils sont arrivés aux urgences, escortés par une ambulance que le hasard avait mis sur leur route. Ils ont été pris immédiatement en charge et Côme et sa maman se portent bien. Côme est le troisième enfant après Lenny, 13 ans, et Jasmine, 9 ans, de Karine PONSOT et Loïc CRESPIN. La maman est intérimaire et le papa est électricien. La petite famille réside à Fragnes.