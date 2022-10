Bilan très positif pour la collecte de dons du sang à Virey-Le-Grand ce vendredi après midi.

Le planning des rendez-vous était complet pour la collecte de ce vendredi 30 septembre organisée par l’amicale du don du sang inter villages de Crissey, Virey, Lessard et Sassenay.

Au total c’est 69 personnes qui sont venues donner leur sang dans la salle des fêtes de Virey-le-Grand ce vendredi après midi.

Parmi eux, 10 personnes donnaient leur sang pour la toute première fois.

« Aussi, 21 donneurs, habitués à donner ailleurs, sont venus pour la première fois à une collecte organisée par notre amicale » a précisé Danielle Begonin, présidente de l'amicale.

On peut dire que l’heure était à la solidarité ce vendredi après-midi au sein du petit village Virois !



Sylvie, 47 ans, assistante commerciale, fait partie des premiers donneurs de cette collecte :

« J’ai souvent voulu sauter le pas mais malheureusement la plupart des collectes se font un matin en semaine et sur ce créneau je travaille. Les vendredis après midi, je suis en repos donc c’était l’occasion ! » a t-elle expliqué à Info Chalon.

Crissotine, elle est venue accompagnée de son amie Nadine, habituée à donner « tous les 2-3 mois en général ».

Quant à Margot, étudiante en STAPS, elle a poussé la porte de la collecte par un heureux hasard : « Je suis passé devant la salle des fêtes et en voyant l’appel aux dons je me suis dit pourquoi pas ».

Âgée de 22 ans, la jeune femme a donc donné son sang pour la toute première fois.



« Nous sommes plus que satisfaits, 15% de nouveaux donneurs aujourd’hui c’est vraiment encourageant ! » a confié Danielle Begonin, présidente de l’amicale inter villages.



C’est un travail qui a aussi été effectué en amont puisque près de 30 rendez-vous sur les 70 prévus vendredi ont été planifiés lors de stands de prévention dans différentes manifestations.

« Nous avons participé au forum des associations de Crissey, à la fête patronale de Sassenay ainsi qu’aux portes ouvertes de l’aéroport de Champforgeuil » a rapporté Danielle.



C’est aussi plus d’une dizaine de bénévoles qui étaient présents vendredi à la salle des fêtes de Virey-le-Grand pour gérer l’organisation, les collations et soutenir et remercier les donneurs.

Le prochain rendez-vous pour l’amicale inter villages sera festive puisque qu’ils organisent un spectacle comique avec « Jeanpire et Baloo » à Sassenay le dimanche 23 octobre à 15h00. (Cf affiche ci-dessous).

Quant à la prochaine collecte, elle aura lieu le vendredi 9 décembre de 15h30 à 19h30 à Lessard-le-national.

Pour prendre rendez-vous, accédez au site ici.



Amandine Cerrone.