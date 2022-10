Ouverte le 4 février 2020, l’onglerie « Le Loft » située rue aux fêvres à Chalon sur Saône compte désormais 3 prothésistes ongulaires : la patronne Anaïs et ses deux jeunes employées Malvina et Amélie.

« C’est bien plus qu’un métier, pour moi les ongles c’est une vraie passion ! » a confié Anaïs à info Chalon.

Diplômée en tant que prothésiste ongulaire depuis près de 15 ans, Anaïs n’en est pas à son premier coup gagnant dans l’entreprenariat.

Au départ locataire, elle a acheté les murs de son entreprise en juillet 2021.

« J’ai déjà eu auparavant deux ongleries, j’ai décidé d’ouvrir ici en 2020 car j’ai été séduite par le secteur » a poursuivi la jeune chef d’entreprise.

Et Anaïs ne s’est pas trompée ! Quelques semaines après l’ouverture, son planning était déjà bondé !

« Rapidement, je me suis dis qu’il fallait embaucher quelqu’un pour m’aider afin de répondre à la forte demande. J’ai eu du mal à trouver un profil qui correspondait à mon entreprise mais j’ai pris mon temps et finalement j’ai trouvé la perle rare ! »

En effet, Malvina Yanguas, 22 ans, a donc fait ses premiers pas au sein de l’onglerie le 16 décembre 2020. Diplômée d’un CAP et BP esthétique, la jeune femme a tout de suite fait l’unanimité auprès de sa patronne bien sûr mais aussi des fidèles clientes d’Anaïs !

Un an et demi plus tard c’est Amélie Grillot, 20 ans qui a intégré l’onglerie. Également diplômée d’un bac pro esthétique, la jeune femme a suivi une formation en interne pour se mettre à niveau.

« Le fait d’embaucher une personne sans trop d’expérience dans le nail art était un choix. Malvina et moi même avons une façon de travailler bien à nous et je souhaitais donc quelqu’un à former ! » a précisé la propriétaire.

Et on peut dire qu’Amélie a relevé le défi avec brio !



Info Chalon a rencontré quelques clientes du bar à ongles ce vendredi matin.



Valentine, venue faire ses ongles des mains et des pieds, est une fidèle cliente d’Anaïs depuis ses débuts.

« À l’époque, il y avait très peu d’onglerie à Chalon sur Saône. C’est comme ça que j’ai rencontré Anaïs et je ne me verrais jamais en changer : c’est clairement la meilleure dans son domaine et en plus, il y a une ambiance au salon qu’on ne retrouve clairement pas partout ! »



En effet, c’est un climat plus que positif qui règne dans ce petit coin de beauté de la rue aux Fêvres : au programme, du nail art bien sûr mais aussi des sourires, des « potins » et une énorme dose de bonne humeur !



Séverine, cliente d’Anaïs depuis environ 6 mois, avoue avoir choisi « Le Loft » : « parce que je suis passée devant, j’ai vu l’énorme choix dans les nuanciers de couleurs du coup j’ai poussé la porte pour prendre rendez-vous ! »

Pleinement satisfaite, elle fait désormais partie des nombreuses fidèles clientes de l’onglerie.



Quant à Anne Laure, venue faire ses ongles avec Malvina ce vendredi matin, elle est cliente depuis juillet 2022 : « j’ai emménagé à Chalon sur Saône et je recherchais un bar à ongles. J’ai cherché sur Instagram, j’ai trouvé le compte du Loft et au vu des réalisations j’ai de suite sauté le pas en prenant rendez vous ! » a t’elle raconté à info Chalon.



Les trois prothésistes partent régulièrement en formation afin de toujours proposer les dernières tendances à leurs fidèles clientes.

Mais le prochain voyage ne sera pas une formation ! Anaïs a souhaité offrir un cadeau de fin d’année à ses employées : départ le 10 novembre, destination Marrakech !

« On était trop trop heureuses quand elle nous l’a annoncé ! » ont exprimés les deux salariées.

« Elles le méritent bien ! » a conclu Anaïs.

C’est certain, on n’a pas fini d’entendre parler du « Loft by Anaïs » !

Pour prendre rendez-vous c’est par ici !

Amandine Cerrone.