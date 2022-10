Stéphane Crapoix, arbitre de rugby, mis à l’honneur par le conseil départemental de Saône-et-Loire

Vendredi 30 septembre, lors de la remise des trophées du sport, Stéphane Crapoix, arbitre licencié au club de Verdun-sur-le-Doubs, a été récompensé par le conseil départemental de Saône-et-Loire et le comité départemental olympique et sportif (CDOS 71). Il a été choisi parmi tous les arbitres des différents sports pratiqués dans le département. A travers une vidéo tournée au stade du VRAC, il a pu présenter son parcours de joueur puis d’arbitre suite à une blessure physique, les formations suivies, les concours validés pour devenir arbitre régional puis fédéral et progresser dans la hiérarchie nationale pour être actuellement arbitre de touche en PRO D2 et en TOP 14. Il a ainsi officié lors de la dernière finale de PRO D2.

Lors de sa prise de parole en direct, il a remercié les organisateurs pour ce trophée et en a profité pour exprimer sa reconnaissance à sa famille, à son entourage sans qui ce parcours n’aurait pas été possible. Stéphane Crapoix reste un compétiteur et sait être exigeant avec lui-même lors de sa préparation physique, de ses prises de décisions, de ses activités de formateur, d’animateur des réunions d’arbitres et lors du suivi des jeunes arbitres.



Le CODEP salue ton engagement et te félicite à nouveau pour cette récompense départementale.