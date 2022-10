Chalon-sur-Saône : Avec ‘Milou’, venez savourer une bonne choucroute au Riesling ?

Sur le marché de Chalon-sur-Saône, Pierre Petit et sa bonne humeur sont au rendez-vous !

Depuis plus de 7 ans, Pierre Petit propose sur nos marchés chalonnais, une savoureuse choucroute au Riesling avec 10 garnitures au choix et pommes de terre et de la Tête de Veau en période hivernale et une savoureuse paella et un bon couscous en période estivale.

Avec Pierre Petit, alias « Milou » la bonne humeur est garantie ! D’ailleurs, Pierre Petit et sa compagne Marie Noëlle Rodier avouent aimer, sans commune mesure, l’ambiance des marchés : « La clientèle est fidèle et les échanges sont très chaleureux. Cette vie, nous permet tous les jours de nouvelles rencontres ! ».

Le couple a fait le choix de commercialiser du chou qui vient directement d’Alsace. La salaison, quant à elle, est typique de chaque région (saucisse de Morteau, saucisses de Montbéliard et de Francfort, saucisson de Lyon…).

Vous pouvez le contacter ou lui passer commande pour toutes occasions : anniversaire, repas de famille, départ en retraite, fête de village, associations, particuliers, Comités d’Entreprises, en téléphonant au 06 22 50 27 63.

Comment le trouver à Chalon? Très simple : Tous les dimanches matins rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône (Face au magasin l’Enjeu)

Publi-information

J.P.B