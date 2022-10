Le Département de Saône et Loire lance son schéma de développement du tourisme et des loisirs

Elisabeth Roblot, vice-présidente en charge du tourisme et de l’attractivité, a réuni lundi les offices du tourisme et les EPCI de Saône-et-Loire à l'occasion du lancement de l'élaboration de son futur schéma de développement et de promotion du tourisme 2023-2026.

Communiqué

Afin de renforcer son attractivité touristique, de s’adapter aux nouvelles attentes des habitants et de répondre aux défis du tourisme de demain, le Département de Saône-et-Loire engage une réflexion sur le tourisme jusqu’en 2030. Un premier atelier de concertation était organisé ce lundi pour construire le schéma départemental de développement du tourisme et des loisirs ; dont le rendu sera présenté au printemps 2023.



Véritable socle de la stratégie touristique d’un territoire, ce document cadre permet d’établir un diagnostic du territoire, de décliner une série d’actions à mettre en place sur plusieurs années qui répondent aux enjeux et objectifs fixés.

Le Département de Saône-et-Loire entend ainsi fixer une ligne directrice qui permettra de conforter la Saône-et-Loire comme destination incontournable, attirant de nouveaux habitants dans son territoire, dans un souci d’exemplarité et de préservation de son écosystème.

LES 4 OBJECTIFS DE CE SCHÉMA

Affirmer le territoire comme une destination touristique incontournable

Valoriser et conforter le capital touristique de la Saône-et-Loire

Définir un positionnement singulier, attractif et responsable

Adapter l'offre aux profils et aux attentes de la clientèle



L’élaboration du schéma de développement et de promotion du tourisme s’achèvera au printemps 2023. Cette période de réflexion collective et au plus près du terrain se découpera en trois phases. Ce premier atelier de concertation marque le début d'une série de rencontres avec les partenaires touristiques du territoire.