AVIS DE DECES - Monsieur Pierre LAURENT

CHALON-SUR-SAÔNE



Thierry, Sylvie, Fabienne, ses enfants et leurs conjoints ;

Jean LAURENT, son frère ;

Caroline AHRENS, sa sœur

et son conjoint ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre LAURENT

Président d'honneur de la société « Emballages LAURENT »

survenu ce 30 septembre 2022,

à l'âge de 96 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 6 octobre 2022, à 10 heures, en l'église protestante, rue Carnot à Chalon-sur-Saône.

Fleurs naturelles uniquement.