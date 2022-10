Mister France Bourgogne Franche-Comté 2022 était de passage à Chalon-sur-Saône

Il était le favori du public et du jury. Romain Mariel a été élu Mister France Bourgogne Franche-Comté 2022, ce samedi 3 septembre à Poligny (Jura). Dimanche, il était de passage dans notre ville pour deux shootings photo. L'occasion pour nous de le rencontrer. Plus de détails avec Info Chalon.

Ils étaient seize à vouloir décrocher l'écharpe de Mister France Bourgogne Franche-Comté 2022, élection qui s'est déroulée le samedi 3 septembre, à la Salle des Fêtes de Poligny (Jura). Et le grand vainqueur est Romain Mariel.

Âgés de 18 à 27 ans et venus des quatre coins de la région, les seize jeunes hommes ont défilé à quatre reprises, en tenue bleue, aux couleurs de l'équipe de football locale, en boxer et en costume de soirée. Ils ont également prononcé un petit discours leur permettant de se présenter et d'afficher leur motivation et leur conviction une à deux minutes. La cérémonie s'est déroulée en présence de Bilel Latrèche, boxeur professionel, et devant un jury présidé par François Deixonne, le président du Comité Mister France.

Le concours était organisé, comme chaque année depuis maintenant 30 ans, par l'emblématique Marie-Jo Bonnot, sous l'égide du Comité Mister France.

C'est durant l'épreuve du discours que le jeune Haut-Doubiste s'est démarqué avec une thématique sur le conformisme social.

Romain Mariel accède donc à la finale nationale le 4 mars 2023 à Poissy (Yvelines). Âgé de 23 ans et horloger de profession, Romain habite Villers-le-Lac (Doubs).

Le jeune homme succède à Ilan Montavon, vainqueur de l'édition 2021.

«Je partais confiant pour le concours mais jusqu'à la dernière minute, le doute persiste, quant à mes chances d'obtenir la victoire. À l'annonce de mon nom pour le titre régional, un immense sentiment de satisfaction m'a envahi. Cela m'a apporté du réconfort et je reconnais avoir gagné énormément d'estime de soi depuis», a déclaré le nouveau Mister France Bourgogne Franche-Comté 2022.

Très ému, Romain confie «être très heureux de ce titre et c'est exactement» ce qu'il recherchait. «Je tiens également à remercier toute ma famille et mes amis qui m'ont soutenu durant les différentes étapes de ce concours qui avait une signification particulière pour moi».

De passage à Chalon-sur-Saône dimanche pour deux shootings photo, un au Studio Laurent Bon Photo et un autre à l'Hôtel Saint-Régis, il nous fait part de ses sentiments.

Pour ce beau garçon d’1m92, le concours faisait également figure de revanche sur la vie.

En effet, victime de harcèlements scolaires et de grossophobie durant des années, si bien qu'il a fini par être «isolé contre (sa) volonté».

«J'avais perdu confiance en moi, du fait que je n'étais pas accepté par les autres. Cela m'a suivi pendant toute ma scolarité et même aujourd'hui», ajoute le nouveau Mister France Bourgogne Franche-Comté.

«Je ne vous le cache pas, moi qui enfouissais depuis des années ces souvenirs pénibles, cette victoire a tout fait rejaillir. Les insultes, les moqueries, les regards haineux, les coups fourrés, les surnoms infamants, les brimades de mes anciens camarades... Je n'ai rien oublié de cette part enfouie en moi, ce concours me permet de tourner définitivement la page sur ce passé», nous confie-t-il.

Romain nous a confié qu'il avait suivi un temps un régime drastique à tel point qu'il en était devenu anorexique «afin d'espérer se faire accepter par les autres».

Aujourd'hui, le jeune homme aimerait sensibiliser le public sur la grossophobie et toutes les formes de harcèlements, de discriminations à l'école et en général.

Mais l'aventure ne fait que commencer pour Romain puisque fort de sa récente victoire, il se place désormais en liste des prétendants qui succéderont à Lenny Tabourel, l'actuel Mister France, lors de la grande finale nationale de 2023 à Poissy.

Une belle occasion pour lui de représenter dignement notre région, ses principes et ses valeurs.

Il nous reste plus qu'à lui souhaiter bonne chance pour la suite des événements.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati