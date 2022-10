Catherine Weissmann, autrice et Claire Delbard, éditrice seront présentes vendredi 7 octobre au TOQU’ART

Catherine Weissmann est née à Dijon en 1955. Diplômée de lettres, elle a enseigné le français et le latin durant plus de 30 ans au Collège Sainte-Dominique de Chalon-sur-Saône. Parallèlement à ses missions d’enseignement, et encore aujourd’hui, le théâtre, la lecture publique et la chanson, emplissent sa vie et donnent lieu à de petites représentations très appréciées et jouées un peu partout dans la région essntiellement. Elle anime également pour l’UTB* "L’Atelier 3 L" (Latin, langue, littérature) et intervient dans certains projets pédagogiques, occasionnellement.

Interview :

Comment est né ce projet de recueil de poèmes intitulé "Kintsugi"et dans quel état d'esprit étiez-vous lorsque vous l’avez abordé ?

Ce projet est né d’un autre livre écrit pendant le premier confinement et publié à compte d’auteur. C’était un recueil de 55 petits textes, pour garder la tête hors de l’eau pendant cette période difficile. J’ai ensuite contacté François Catrin, plasticien et ancien professeur de Maths, afin d’y adjoindre ses créations. Cet ouvrage a été bien accueilli et, je l'ai fait découvrir à la maison d’édition L’Atelier des Noyers. À la suite de cette lecture à l’automne 2020, Claire Delbard, éditrice, m’a téléphoné pour que l’on puisse se rencontrer. Elle est venue à Chalon, n’a pas pu éditer ce livre car les textes longs ne correspondaient pas à la ligne éditoriale de son catalogue, mais elle l’a beaucoup aimé ainsi que les illustrations. Elle m’a proposé d’écrire dans la collection "Carnets de vie", 10 à 20 textes sur un thème. J’ai choisi le thème de la fissure car j’étais fortement inspirée par les collages de mon camarade. Immédiatement, j’ai senti qu’il fallait que j’écrive sur ce thème et celui-ci a plu à l’éditrice. Les 15 textes sont édités dans l'ordre de leur écriture , "Lézarde" est le tout premier. Ce sont des textes personnels, intimes qui émergeaient, mais avec l’étrange sensation que je donnais la voix à une partie de moi que je ne connaissais pas.. J’ai écrit très vite, au fur et à mesure, et ça m’emmenait parfois là où je ne pensais pas. Le livre demandé fin 2020, collages compris, était prêt à l’été 2021 et a été édité par conséquent en janvier 2022, soit avec 1 an d’avance. Son nom " Kintsugi "fait référence à une méthode japonaise de réparation ; chaque texte est conçu à partir d’une brisure qui peut, par une réparation, permettre un renouveau, une embellie.

Vous êtes donc accompagnée dans cette aventure par votre complice lyonnais, le peintre François Catrin…

Lorsque j’ai terminé la rédaction de ce journal de confinement, je me suis dit que c’était dommage de ne pas savoir dessiner et j’ai tout de suite pensé à lui pour ponctuer les 8 semaines de "55 bribes d’une drôle de guerre". Je connaissais le travail de François, il s'est tout de suite mis au travail, c'est son petit côté abeille et compulsif, peut-être comme je l'ai été dans cette aventure.

Comment ses illustrations répondent-elles aux poèmes ?

On a travaillé ensemble mais chacun de notre côté. Ça peut sembler paradoxal mais ce n’est pas une illustration, c’est un dialogue. Le texte " Anfractuosité", m’a été inspiré par un collage, c’est le seul. Je ne l’ai pas choisi pour illustrer. Le travail de François comprend beaucoup de fractures, de morceaux, nous avons choisi ensemble les collages. J'insiste : ce n’est pas une illustration, c’est plus une forme de gémellité et un travail en parallèle sur le même thème.

Les lecteurs pourront vous rencontrer très prochainement au Toqu'Art où vous serez accompagnée par l'éditrice Claire Delbard, fondatrice de la Maison d'édition L'Atelier des Noyers. En quoi est-ce important d'être toutes deux présentes à ce rendez-vous ?

Pour moi, c’est très important d’associer Claire à cette présentation parce que j'admire le travail qu’elle fait, et sa maison d’édition créée en 2008, qui ne publie que poésie et illustrations, c’est sa création ; sa conviction est de faire aller la poésie dans des endroits divers avec des livres d’une très grande qualité qui sont de très beaux objets. Sa démarche d'éditrice est également très exigeante et je suis contente d’être dans son catalogue. Vendredi, je présenterai des textes d’autres auteurs car j’ai du mal à lire mes textes, c’est sans doute une sorte de pudeur ; une autre voix lira donc les miens. Ce rendez-vous au Toqu’Art se veut très convivial et nous proposerons une forme qui s’adapte au public. Je suis très contente que Claire vienne car elle va parler du processus de création de l'objet-livre, de tout le travail de l’ombre. C’est une personne très enthousiaste, très militante du beau livre et de l’édition indépendante, ce sera donc également un moment de partage et de découverte du catalogue qui regroupe des livres-accordéon, des formats inhabituels. Ces livres sont de très beaux objets, le papier et les tirages sont de grande qualité. Tout est réalisé dans la région de Dijon. Derrière chaque livre, il y a une idée, une envie de faire découvrir.

Vous vous investissez dans de nombreux projets artistiques et nous aurons bientôt la chance de vous voir dans une création prévue fin 2022, accompagnée à l'accordéon par Gilbert Drigon. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce projet ?

C’est ma partie chanteuse que je développe depuis peu. J’ai eu la chance de rencontrer Gilbert sur un 1er projet en 2016. Ici, ce sera un hommage à Annie Cordy ; je ne me refuse rien, je fais ce que j’ai envie de faire. La première représentation aura lieu dans un cadre privé en décembre, ensuite il sera diffusé plus largement début 2023. Mon credo est : « J’ai envie, je fais, je partage » et cela peut s'exercer dans des projets très éclectiques. Ce sont des envies que j’ai sur des choses très éloignées les unes des autres, j’ai envie de divertir mais aussi de me divertir.

* UTB : Université pour Tous de Bourgogne

TOQU'ART - 30, quai Sainte-Marie à Chalon-sur-Saône

Vendredi 7 octobre à 19h30

