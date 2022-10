Le Chœur Gospel Chalon a donné un concert à l’église Saint Just de Fontaines vendredi 30 septembre 2022.

Après l’inauguration des travaux de restauration de l’église St Just, la soirée s’est terminée avec un concert du Chœur Gospel Chalon.

Les 80 choristes du Chœur Gospel ont fait vibrer le public toute la soirée avec leur répertoire totalement adapté à ce lieu historique.

Laurent Demouron, président de l’association les "Amis de l’église St Just", a fait une petite présentation avant l’entrée en scène des choristes.

Un auditoire de plus de 250 personnes regroupées dans la même liesse durant les 2h de concert. Jean-Claude Bos 1er adjoint, les élus de Fontaines, Céline Morot-Raquin présidente de Fontaines échanges, la délégation italienne, le maire de Paciano Ricardo Bardelli et d’autres personnalités se trouvaient parmi les spectateurs.

Placé sous la direction du chef de chœur Sébastien Vaivrand, l’ensemble a interprété une quinzaine de morceaux. Ils ont débuté par Ukuthula, un chant traditionnel Zoulou d’Afrique du Sud qui signifie vivre en paix, d’autres interprétations ont envouté le public comme Shower the people de James Taylor chanté par Guillaume. Ce vendredi soir Laurence et Emilie, les deux autres solistes, ont totalement conquis les spectateurs de leur belle voix. La multitude d’œuvres différentes a rempli l’église de sons mélodieux. Une belle prouesse musicale qui a emmené l’auditoire dans un tourbillon d’allégresse où tout le monde a terminé debout dans une même communion musicale avec Akekho ofana no Jesu, chant traditionnel d’Afrique du Sud, chant repris par les choristes faisant une haie d’honneur au public à la sortie de l’église, sonnant ainsi la fin de ce merveilleux concert.

C’était la première fois que les choristes chantaient dans l’église St Just, une belle expérience qu’ils n’oublieront pas. Evelyne Nevers, présidente du Chœur Gospel Chalon : « Nous avons plein de projets, nous serons bientôt en concert au théâtre du port nord à Chalon avec un nouveau répertoire, c’est le 23 octobre 2022. Une centaine de choristes du chalonnais seront sur scène plus trois musiciens.»

C.Cléaux