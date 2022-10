Le Conseil Départemental partenaire de la 23ème édition de la Paulée

La photo du jour info-chalon !

Lors du lancement officiel de la 23ème édition de la Paulée à la Mairie de Chalon-sur-Saône, une présence a interrogé, celle d’Elisabeth Roblot, 10ème Vice-présidente du conseil Départemental de Saône-et-Loire en charge du tourisme et de l’attractivité du territoire.

Cette dernière confiait à info-chalon : « Le Conseil Départemental est financeur de cette 23ème édition de la Paulée et s’associe à cet événement d’abord parce qu’au niveau des filières, le Département privilégie les mobilités douces d’une part mais aussi l’oenotourisme d’autre part. C’est pour cela que le Département à toute sa place pour ce genre d’événements. Nous, on raisonne Département, on fait la promotion de la Paulée de la Côte Chalonnaise qui permet d’ailleurs de rayonner au-delà de la côte Chalonnaise sur tout le département de Saône-et-Loire ! ».

J.P.B