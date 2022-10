L'Api'Week ça commence demain !

Rendez-vous avec le monde apicole, du 7 au 13 octobre prochain, dans le cadre de l’Api’Week !

Des événements seront organisés tout au long de la semaine, par les professionnels de la production à la commercialisation, pour faire découvrir leurs métiers et partager leur ex- pertise et leur passion. L’Api’Week sera aussi l’occasion de déguster les différents types de miels, dans toute leur diversité, et d’appré- cier les multiples facettes d’un produit autour duquel circulent encore de trop nombreuses idées reçues. Avec le parrainage du Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimen- taire, cet événement permettra aussi de faire découvrir ou redécouvrir les autres produits de la ruche : gelée royale, pollen et propolis.

Mobilisés partout en France dans le cadre de l’Api’Week, apiculteurs, conditionneurs et distributeurs de produits de la ruche vont à la rencontre du public, avec un programme d’événements variés : journées portes ouvertes dans les entreprises, visites d’exploitations, démonstrations de pratiques professionnelles, dégustations, ateliers, marchés, animations en magasins,... C’est l’occasion pour les amateurs comme pour les curieux, petits ou grands, de s’immerger dans le monde captivant de la ruche et de ses produits.

Apiculteurs, oui, mais pas que !

A travers ce programme pédagogique et ludique, l’Api’Week met en lumière l’ensemble des métiers de la filière apicole, y compris les moins connus, et l’expertise propre à chaque maillon de la filière. Le très attractif métier d’apiculteur continue notamment de faire des émules (avec 3 à 4% de croissance du nombre d’exploitations en 2020*), et séduit également les femmes puisque 15% des apiculteurs sont des apicultrices.* L’Api’Week est l’occasion de s’immerger dans leur savoir-faire traditionnel, et d’observer leur expertise et pratiques professionnelles, comme le soin qu’ils apportent à leurs abeilles et l’attention qu’ils portent à l’environnement.

Faisant le lien entre la production et la distribution, le métier de conditionneur, à la fois spécifique et encore méconnu, a, lui aussi, ses caractéristiques, et requiert une expertise. L’Api’Week permet, enfin, de mieux comprendre le rôle des distributeurs au sein de la filière, qu’il s’agisse de grandes enseignes, de magasins spécialisés ou des apiculteurs eux-mêmes (vente directe).

De la fleur au pot de miel, plusieurs savoir-faire

sont nécessaires pour arriver au palais du consommateur.

www.apiweek.fr