28 % des ménages de la région Bourgogne-Franche Comté utilisent du bois pour se chauffer

En 2007, 5 interprofessions de la filière forêt-bois du quart nord-est ont créé l’Observatoire du bois énergie. Il a pour objectif de suivre et de mieux faire connaître les marchés et leurs évolutions en termes de production et de consommation de bois énergie. Une étude est donc menée tous les deux ans en Bourgogne-Franche-Comté et dans le Grand Est par FIBOIS BFC et FIBOIS Grand Est, afin de :

- Suivre les évolutions de la filière en termes de consommation, d’énergie produite et d’emplois générés ;

- Quantifier le recours à la biomasse dans les politiques publiques énergétiques ;

- Vérifier l’adéquation entre la ressource disponible et les usages.

Le bois énergie, ressource toujours locale et durable

Alors que les prix des énergies fossiles ont continué d’augmenter en 2020, le bois énergie s’est manifesté une fois de plus comme une alternative énergétique locale et responsable.

Ce sont les résidus de la gestion forestière et de la transformation du bois qui sont utilisés pour produire de la chaleur, comme les branches, les sciures et les copeaux, ou encore les déchets récupérés lors du recyclage des objets en bois.

En Bourgogne-Franche-Comté, les entreprises produisant les combustibles bois ont répondu en 2020 à une demande croissante. L’utilisation aussi bien en secteur domestique qu’en milieu industriel rend le bois énergie polyvalent et efficace pour couvrir une large partie des besoins en production de chaleur.

L’utilisation en secteur domestique

Le secteur domestique reste le premier consommateur de bois énergie. 28 % des ménages de la région utilisent du bois pour se chauffer, principalement sous forme de bûches ou de granulés.

Le bois bûche reste la forme de bois énergie la plus utilisée par les ménages. Les circuits d'approvisionnements sont variés (affouage, autoconsommation, marché noir, entreprises de la filière forêt bois, etc.), et seule une partie de la production est assurée par des entreprises de la filière forêt bois. La marque "BFC Bois Bûche : des entreprises de Bourgogne-Franche-Comté qui s'engagent®” permet d'identifier les entreprises locales déclarées et engagées dans une démarche de transparence et de qualité.



Le fort intérêt pour les granulés a permis une augmentation de la production de 26 % en deux ans. Dans la région, les granulés de bois sont produits à 70 % à partir de coproduits de la transformation du bois, comme des sciures récupérées dans les scieries par exemple. Véritable filière locale, les approvisionnements des producteurs régionaux se sont faits à 79 % en Bourgogne-Franche-Comté en 2020.



L’utilisation en secteur collectif et industriel

Le bois énergie est également utilisé en secteur collectif, dans des chaufferies qui permettent d'alimenter en énergie des bâtiments publics ou des logements, et en secteur industriel. Les combustibles utilisés ont été les plaquettes forestières à 48 % et les connexes de scieries à 48 %. Le bois est brûlé dans des chaufferies qui permettent d’alimenter en énergie des bâtiments publics, des logements et des secteurs industriels.

Selon l’Observatoire, 988 chaufferies ont fonctionné avec 740 000 tonnes de bois consommées par an en Bourgogne-Franche-Comté. Plus des ¾ sont des chaufferies collectives, les autres servant à alimenter la filière bois ou d’autres industries. Les entreprises responsables de l'approvisionnement et de l'exploitation des chaufferies représentent plus de 1 000 équivalents temps plein (ETP), emplois non délocalisables et situés principalement en milieu rural.

Les plaquettes forestières produites pour l’énergie proviennent en majorité de bois forestier et en partie de bois bocager ou de l’entretien de linéaires arborés. Les producteurs de la région s’approvisionnent à 99 % en Bourgogne-Franche-Comté, et livrent leurs plaquettes dans un rayon de 60 km, ce qui rend cette filière très ancrée au niveau local.



Les connexes de la transformation du bois sont également un combustible essentiel pour l’utilisation en secteur collectif et industriel. En 2020, l'utilisation des connexes en tant qu'énergie a atteint des niveaux comparables à l'utilisation pour la fabrication de papier ou panneaux. Les connexes sont également utilisés de manière locale, puisqu’ils sont valorisés en partie au sein des scieries qui les produisent afin de fournir de la chaleur pour leurs procédés industriels.