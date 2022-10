VACANCES DE LA TOUSSAINT - La ville de Chalon propose des animations pour vos petits et grands

Pour ces vacances d’automne, les accueils de loisirs et les Maisons de quartier proposeront différentes activités en direction de la jeunesse. Les inscriptions sont ouvertes.

Accueil de loisirs 3/11 ans : les animaux fantastiques

L’accueil de loisirs est un espace ludique et sécurisant qui permet aux enfants de bénéficier d’activités à la journée ou à la demi-journée. Au programme cet automne : les animaux fantastiques, un univers magique attend sorcières et sorciers pour dompter des créatures fantastiques... Plein d’activités proposées pour fêter

Halloween tous ensemble.

Qui peut s’inscrire ?

Les enfants chalonnais âgés de 3 à 11 ans ;

Les enfants non-chalonnais dont les parents paient soit une taxe d'habitation soit une taxe foncière sur la commune de Chalon-sur-Saône (fournir un justificatif à l'inscription) ;

Les enfants non-chalonnais dont l'un des grands parents reside sur la commune de Chalon-sur-Saône (fournir un justificatif à l'inscription).

Comment s’incrire ?

Inscriptions sur site à partir du mercredi 12 octobre dans les Maisons de quartier Aubépins, Charreaux, Plateau, Prés Saint-Jean, Stade, à la Maison de la Famille et à la Direction de la Vie Scolaire.

Merci de vous munir de votre quotient familial en vigueur et/ou votre numéro d’allocataire, d’une attestation d’assurance responsabilité civile et extra-scolaire, des bons délivrés par les comités d’entreprise et du carnet de santé de votre enfant.

Inscriptions en ligne sur le Portail famille dès le mercredi 12 octobre, à 9h. Attention : si vous ne possédez pas d’identifiant, contacter la Direction de la Vie Scolaire au 03 85 90 51 40, avant les inscriptions.

Les vacances des jeunes (11-17 ans)

Quoi de neuf à Chalon ?

Les quartiers de Chalon te proposent plein d’activités pour tes vacances d’automne ! Rendez-vous dans les Maisons de quartier Aubépins, Stade, Plateau, Prés Saint-Jean, Charreaux et au Pôle Jeunesse pour y participer.

Tu peux franchir la porte de n’importe quelle structure, si tu es Chalonnais* et que tu as entre 11 et 17 ans.

Sorties, activités ou simple accueil, les animateurs t’attendent ! RDV le jour de l’animation dans la structure concernée.

(*Cool, tu peux aussi participer si tu es non-Chalonnais mais que tes parents paient soit une taxe d’habitation soit une taxe foncière sur la commune de Chalon ou que tes grands parents résident sur la commune.)

Comment procéder à l’inscription ?

Inscriptions obligatoires aux sorties et activités (attention, le nombre de place est limité). L’accueil libre est accessible sans inscription.

Sur site dès le mercredi 12 octobre, dans les Maisons de quartier Aubépins, Charreaux, Plateau, Prés Saint-Jean, Stade, à la Maison de la Famille et à la Direction de la Vie Scolaire.

En ligne, sur le Portail Famille : à partir du mercredi 12 octobre à 9h.

Tarifs

Le règlement à l’inscription est obligatoire.

Une cotisation de 2,50 € à la Carte Accueil Jeunes est obligatoire, en plus du tarif déja indiqué. Durée de la carte : 1 an.