CORONAVIRUS - Toujours plus en rouge sur la Bourgogne-Franche Comté

Communiqué de l'agence régionale de santé Bourgogne-franche-Comté du 7 octobre 2022 :

COVID-19 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

L’épidémie accélère encore : Protégeons les plus fragiles !

La circulation du virus progresse fortement dans tous les départements de Bourgogne-Franche-Comté, où la campagne de vaccination automnale doit accélérer, en particulier pour limiter les hospitalisations, reparties à la hausse.

Avec un taux d’incidence en population générale proche des 640 cas pour 100 000 habitants, contre moins de 500 cas à l’échelle nationale, la Bourgogne-Franche-Comté fait partie des régions où le virus COVID-19 circule le plus activement.

Pour se protéger et protéger ses proches, il est important de maintenir l’ensemble des mesures barrières, rappelle la nouvelle campagne d’information engagée par le Ministère de la Santé et de la Prévention.

Ces mesures barrières sont aussi efficaces contre les virus hivernaux, dont la grippe.

Il est notamment fortement recommandé de porter un masque quand il y a beaucoup de monde, dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, les transports en commun, les espaces clos, en présence de personnes fragiles ou en cas de symptômes.

L’ARS souligne par ailleurs que la vaccination d’automne lancée le 3 octobre concerne :

-les personnes âgées de plus de 60 ans,

-les résidents d’EHPAD et d’unités de soins de longue durée (USLD),

-les personnes à risque de formes graves de la maladie (immunodéprimés, femmes enceintes…),

-les personnes vivant dans l’entourage ou en contact régulier avec des personnes immunodéprimées ou vulnérables,

-les professionnels des secteurs de la santé et du médico-social.

Le rappel doit être réalisé chez son professionnel de santé.

Depuis mars 2020 et le début de cette épidémie, 6 783 personnes sont décédées en établissements de santé des suites d’une forme sévère de la maladie ; 2 513 personnes dans les établissements médico-sociaux de Bourgogne-Franche-Comté.