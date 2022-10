Deux soirées George Sand pour le lancement du festival Femmes RegARTS

Mercredi et jeudi soir, deux soirées se sont déroulées à la Halle Ronde de Givry dans le cadre du 8e festival Femmes RegARTS, consacré cette année à l'écrivain prolifique George Sand et à son plus grand roman « Consuelo », le tout dans un décor de tableaux et collages de la plasticienne Marie-Odile Vallery, à voir sans modération aux habituels horaires d'ouverture.

George Sand et Frédéric Chopin

Mercredi, une trentaine de personnes ont répondu présentes au vernissage de l'exposition, dont Val Monti, qu'Info-Chalon a rencontré lors de la Fête de la Vigne, la comédienne Anne Prost-Cossio, et Elvira Stratinskaya, qui donnera de la voix dimanche en fin d'après-midi. De saltimbanques sur fond rouge, évoquant l'ambiance du théâtre, en Porporines bleues tirées de Consuelo en passant par des cantatrices de fiction et des amis ou ennemis artistiques de l'écrivan, c'est là un travail de quasi six mois, de graphite et oil sticks sur carton en adaptations de photographies de Nadar. Également, quelques « vanités de la vie », un jardin de légumes tel que l'aurait cultivé George Sand, et une Consuelo enfin en osmose avec la nature.



Plus tard dans la soirée, le musicien Claude Duperret a donné une conférence sur la relation qu'entretenait George Sand avec la musique, et qu'il faut comprendre en puisant loin dans le passé de l'écrivain. De son véritable nom Aurore Amantine Lucile Dupin de Francueil, elle est l'héritière de deux mondes opposés : aristocrate par son père, elle descend de la très noble Maison de Saxe (faisant d'ailleurs d'elle une cousine éloignée de sa contemporaine la reine Victoria). Du côté maternel, elle vient du peuple parisien, des parents tenanciers et un grand-père vendeur d'oiseaux.

Double origine, double influence, mais aussi des difficultés.

Très tôt orpheline de père, elle est élevée au côté des petits berrichons, entre sa grand-mère paternelle issue d'une famille à la longue tradition artistique, et une mère considérée comme inculte et impulsive. Envoyée au couvent des Filles-Anglaises, elle en sort en épousant le baron Casimir Dudevant mais s'en séparera pour incompatibilité d'humeurs, et enchaînera les relations amicales et amoureuses, tel Jules Sandeau, avec qui elle écrit Rose et Blanche, et Alfred de Musset.

En parallèle de son action politique, elle reprend le nom de Sand (Sandeau) et George pour son côté anglais et masculin. Recevant très souvent le beau monde à dîner (Balzac, Tourgueniev, Dumas, Liszt), elle quitte cette compagnie dans la soirée pour se réfugier dans ses appartements et écrire jusque très tard dans la nuit pour la cause des femmes, mise à mal par le carcan du code Napoléon, sans jamais se tenir à un plan d'écriture, d'où les digressions infinies que remarquera son ami épistolaire Victor Hugo.

Si elle n'a pas connu la révolution française, elle et ceux de sa génération (Delacroix, Mérimée, Flaubert…) en accompagnent les répliques sismiques qui secoueront l'Europe entière jusqu'à la troisième république (elle meurt en 1876). Pratiquant plusieurs instruments, elle influence par sa grande culture le style du romantisme et ses nouveaux codes littéraires et musicaux, loin du classicisme ordonné d'ancien régime. Et en particulier la musique de son amant Frédéric Chopin : Claude Duperret s'installe alors au piano, joue la mélodie originale de la Nocturne en mi bémol majeur (Opus 9 n°2) puis répète le morceau en enrichissant les accords harmoniques.

La Petite Fadette

Jeudi, c'est une lecture théâtrale du roman La Petite Fadette qu'a mis en scène et interprété Anne Prost-Cossio, ponctuée de morceaux de Chopin (Prélude n°4, Contredanse en si bémol, Valse en la mineur, etc.) interprétés par Claude Duperret. Si peu de gens l'ont lu, la comédienne l'a découvert à quinze ans, grâce à son père de 96 ans qu'elle remercie après le spectacle. Marquée par le livre, elle a eu à cœur de partager ce plaisir avec un parterre de spectateurs fourni.

Alternant lectures assises et interprétations vivantes debout sur scène, elle raconte, par moment dans une ambiance de sons champêtres, l'histoire des jumeaux Landry et Sylvinet Barbeau, l'un fort, l'autre possessif, et tous deux nés pour être inséparables, mais dont la petite Fanchon, dite la Fadette (ou le Grelet) viendra bouleverser le destin. Plusieurs fois obligé de s'en remettre à la facétieuse Petite Fadette pour sauver sa vie ou celle de son frère, Landry accepte en compensation de la faire danser avec lui au bal du village.



À contre-cœur car la petite traîne l'image de délurée de sa mère et celle de sorcière de sa grand-mère, et est aussi vilaine et mal élevée qu'est ravissante la Madelon, avec qui Landry flirte depuis un certain temps. Ne voulant passer pour un garçon sans parole d'honneur, Landry assume publiquement et sa fiancée le remplace facilement. Pour reproduire l'ambiance d'un bal, Anne Prost-Cossio casse le « quatrième mur » et fait lever et danser le public au son d'une bourrée berrichonne retranscrite par Chopin lui-même.

Peu à peu, d'agression physique et verbale par les villageois en conversation seul à seul, Landry et la Fadette grandissent, et leur relation aussi. Dans une campagne arriérée, bigote et hypocrite, ça ne pardonne pas d'être fille de catin et de pratiquer les savoirs païens ancestraux. Mal-famée et marginalisée, parlant et agissant comme une effrontée limite garçon manqué par fierté de survie, la Fadette finit pourtant, avec l'affection de Landry, par se métamorphoser et se polisser. L'amitié se mue alors en amour mais la Fadette décide de partir pour se faire oublier des autres.

Reviendra-t-elle ? Anne Prost-Cossio interrompt le récit et laisse les villageois, campés par quelques membres de l'auditoire, lire à voix haute les lettres qu'ils ont reçues de la Fadette. Pour connaître le fin mot de l'histoire, il faudra lire le livre, dont on se demande si George Sand ne s'est pas inspirée de son propre passé ou de Roméo et Juliette. Cela tombe bien, le spectacle de cette soirée en aura donné l'envie à plus d'un.

Quatre autres évènements sont encore à venir :

Dimanche 9, à 17h, même lieu, un récital d'Elvira Stratinskaya et Pauline Schneider, dédié à Pauline Viardot, amie de George Sand qui lui a inspiré le personnage éponyme de Consuelo.

Mercredi 12, à 19h30, cette fois au Guide de Marloux à Mellecey, dîner d'époque (plats et ambiance).

Lundi 17, à 20h, au Moulin Madame, projection du film d'animation « Les Damnés de la Commune ».

Mercredi 19, à 20h, à la Salle des fêtes, spectacle théâtral et musical « Une soirée chez George Sand » par la Compagnie de l'Yerres.

Guillaume GENETET